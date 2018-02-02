擔心營收成長恐無法轉成利潤 外資調降TPK目標價

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 去 (2017) 年第 4 季稅後純益 5.91 億元，每股純益 1.53 元，表現較市場預期低，歐系外資最新報告擔心宸鴻今年營收成長，但恐怕沒有轉化成為更好的淨利潤，將評等由買進調降至賣出，目標價由 120 元下修至 72 元；預估宸鴻首季每股純益 0.4 元，全年每股純益 5.4 元；宸鴻今 (2) 日股價開低走低，終場收在跌停價 91.4 元，成交量 40653 張。

宸鴻首季營運看淡，預估營收季減 35-40%，單季營收約 205-210 億元；外資預估，宸鴻首季毛利率下滑至 5.9%，營益率則下滑至 1.9%，稅後純益 1.48 億元，每股純益 0.4 元；預估全年營收 1100 億元，毛利率 7.1%、營益率約 2.9%，稅後純益 20.12 億元，每股純益約 5.4 元。

外資認為，宸鴻在 9.7 吋 iPad 業務上，將面臨日本寫真、藍思成立合資公司的競爭，恐將分走訂單，預估宸鴻的供應滲透率將由原先的 40% 下滑到 30-35%。

由於新 LCD X/Y 軸觸控原料成本較高，還有設備資本支出較高，造成宸鴻今年營收成長，但獲利如果要維持去年水準有挑戰的情況；外資擔心，下半年 LCD X/Y 訂單可能會稀釋利潤，考量諸多不確定因素的影響，調降宸鴻今年的獲利預估值。