一場貨幣冷戰正在大西洋兩岸打響 川普手握「王炸」？

摘要：美國財政政策「不合時宜」地擴張，聯準會也絲毫沒有出手干預美元弱勢的局面，PIMCO 首席全球經濟顧問 Joachim Fels 認為，可以確認美國已對歐洲發起「貨幣冷戰」，而且目前勝券在握。

種種跡象顯示，美國與歐洲之間的「貨幣冷戰」就這樣悄然開打了。

2017 年全年，歐元兌美元已經升值 14% 左右，2018 年開年以來，再度升值超 4%。

不只是對歐元，過去一年以來，美元幾乎對所有主流貨幣都有 10% 以上的貶值，而美國政府層面的態度也一再確認其沒有打算制止美元貶值的計劃。

全球最大債券基金管理公司 PIMCO 首席全球經濟顧問 Joachim Fels 認為，可以確認美國已發起「貨幣冷戰」：

首先，美國財政政策開始擴張，但從經濟周期的角度來看，現在並不是一個合適的財政擴張時點。而且，財政擴張的資金大部分來源於財政部額外發債。

其次，聯準會似乎也沒有意願對美元走弱進行回應，原有的逐步收緊貨幣政策的計劃並沒有加速進程的意思。與此同時，聯準會也還在對通膨是否會過熱的問題進行討論。

這些舉動都隱晦地向市場釋放出一個明確的信號：美國希望讓美元走弱。

顯然，市場也讀懂了這個暗示，美元指數連續下挫，年初跌破 90 大關之後已經沒有回漲的任何跡象：

歐美正面交鋒 「暗戰變明戰」

今年的達沃斯論壇，歐洲央行行長德拉吉和美國財長梅努欽的表態，被市場視為歐美雙方在貨幣戰中的一次正面交鋒。

論壇上，德拉吉指責美國政府用口頭言論壓低美元匯率，梅努欽作為美國財長，則「破天荒」地直接回應稱美元走弱對美國貿易有利。

梅努欽在達沃斯論壇召開記者會時，肯定了美元走弱有助於美國貿易和美國經濟，短期內不擔心美元走勢，「顯然美元走弱有利於美國貿易，但長期來說美元仍會走強。這既是對美國經濟強勁的反映，也是作為首要儲備貨幣的必要趨勢。」

彭博社援引瑞穗匯市策略師 Sireen Harajli 表示，「這是一顆重磅炸彈，因為這是很長時間以來，第一次有美國財長發表講話，反對強勢美元。」

川普手握「王炸」

Joachim Fels 認為，在美國和歐盟之間的這場貨幣冷戰中，美國顯然占據着目前的優勢地位。川普手裡有一張大牌——貿易保護主義。

去年，美國貿易赤字增加，而目前的財政擴張計劃可能還會推升美國的進口，美元貶值對於美國來講顯然更為有利。

與此同時，美國在全球貿易方面的強硬立場也日益顯現出來。川普政府 1 月 22 日對洗衣機、太陽能面板課徵進口關稅，Joachim Fels 認為此舉已顯示為達目的，將不惜使用貿易保護這項武器。

歐洲的一絲希望

較為強勁的經濟增長勢頭和活躍的市場讓歐洲投資者們樂不思蜀，但與此同時，歐元兌美元的急速升值也引發了越來越多的擔憂。

目前來看，歐洲央行和日本央行並沒有出手干預歐元、日元兌美元匯率的加速升值，相反，兩家主要央行都在逐步減少債券購買以完成退出 QE、讓貨幣政策恢復正常化的目標。

Joachim Fels 表示，「歐元如果繼續大幅升值，將對歐洲企業盈利、經濟增長都構成負面風險，同時也會限制歐洲央行讓通膨接近 2% 目標的能力。但另一方面，歐洲經濟增長強勁的勢頭如果不能持續，那麼強勢歐元或將成為政策轉向的一個催化劑，歐洲可能趁此機會解決其結構上的一些遺留問題。」

此外，面對美國的貿易政策壓力，歐洲一些國家也開始尋求建立新的全球貿易關係網。

此前，法國經濟與財政部長勒梅爾在 2017 年末參加莫斯科舉辦的歐洲化學工業委員會（CEFIC）會議時表示，法國希望經由俄羅斯，建立連接歐洲到中國的貿易「主心骨」，作為對抗日益不確定的與美英兩國貿易關係的方式。

《華爾街日報》曾有文章指出，法國正逐漸失去對跨大西洋貿易的興趣，希望從以往被專屬於這一領域控制的世界轉向再平衡，也代表歐洲大國正在重新評估二戰以後以美英為中心的國際貿易準繩。據悉，馬克龍將在今年 1 月出訪中國（即法國總統新年的第一個國事訪問）和 5 月參加聖彼得堡國際經濟論壇時推動相關進程。

『新聞來源／華爾街見聞』