施俊吉：比特幣成長快速 價值已約當我國三分之一外匯存底

行政院副院長施俊吉表示，數位貨幣如比特幣等快速成長，全球矚目，各國亦積極研擬數位貨幣相關管理措施，我政府應提早因應數位貨幣對於金融的衝擊。施俊吉今 (2) 日出席「數位貨幣金融影響與政策因應」研討會，他表示，目前全球數位貨幣價值估計約 5,000 億美元，以比特幣為例，如以 1 單位 1 萬美元價值估算，全球比特幣總價值約達 1,600 億美元，約當我國外匯存底的三分之一，等於我中央政府總預算的二倍有餘，換算新台幣，約當台灣銀行資產總額 4.8 兆元，影響不可小覷。



比特幣即不是「空」，也不是「無」，它是不是泡沬？施俊吉說，相較於鬱金香 (Dutch tulip bulbs+)、密西西比 (Mississippi)、南海 (South Sea)、Dotcom 等泡沫，比特幣價格已由 2009 年原先發行的 1 美元，在不久前曾膨脹到 2 萬美元的高峰，資產價格膨脹快速，如果比特幣是泡沫的話，很可能成為有史以來的最大泡沫。



但資產價格高度膨脹，並不一定是泡沫化，施俊吉說，大立光 (3008)IPO 時是每股 200 元，最高曾漲到 6,000 元，曾膨脹達 30 倍，現在雖回到 4,000 元以下，但沒有人說大立光是泡沫。比特幣究竟是不是會泡沫化，以及對金融的衝擊，有待進一步討論。



「數位貨幣金融影響與政策因應」研討會是由台灣金融研訓院及台大公共經濟研究中心主辦，邀請專家學者、政府官員及業界人士針對貨幣經濟對總體經濟的影響、數位貨幣對金融監理及貨幣政策未來可能發展等面向進行深度討論。



金融研訓院表示，為正視數位貨幣形成的挑戰，日本率先承認比特幣為合法支付工具，於 2017 年 10 月 1 日由日本金融服務局 (JFSA) 主管監督，其他歐美國家亦積極研擬數位貨幣相關管理立法，台灣必須積極面對，做好政策規劃，以維護金融環境安全。



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