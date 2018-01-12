〈房產〉房仲調查 看跌房價比例近10季最少 看壞比例跌破6成

信義房屋 (9940-TW) 進行網路今年第 1 季購屋意向大調查，發現民眾對於未來房價看壞情緒緩步收斂，此次調查結果顯示看壞比例是近 10 季以來首度跌破 6 成，意即目前是購屋人近 2 年半以來，最不悲觀的一次。

至於當下購屋時的房價感受部分，覺得過去半年房價續跌的比例減少，當前民眾購屋心理是想買又怕受傷害。

根據信義房屋調查資料顯示，受訪者對當前房價感受部分，雖然有 43% 的受訪者認為想要購屋的區域，過去半年房價修正超過 5%，但認為持平的有 33%，且認為小漲的有 7%，和 2016 年調查時，動輒 6、7 成看屋民眾認知房價續跌的比例，有明顯減少，且認知近半年房價持平的比例增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾對房價的感受與看法會直接反應在購屋決策上，2016 年看跌房價與感受房價下跌比例高達 7 成，許多購屋人選擇停看聽，當年的移轉棟數也創下 1991 年以來新低量 24.5 萬棟，但 2017 的調查顯示，感受到房價還再跌的比例明顯收斂，至少看到房價比較穩定，有自用需求的人心態上也會「比較敢買」，反應交易量的兩大指標數據包括買賣移轉棟數與不動產仲介業營收雙雙反彈。

受訪者體認過去半年房價回穩的比例增加，對未來房價的預期也緩步改善當中，2016 年下半年兩次調查當中，看壞未來房價比例都高達 7 成以上，此次調查則收斂到 59%，減少約 15 個百分點，且看壞比例是近 2 年半以來的新低，不過仍是緩步改善階段，尚稱不上對於未來房價看法樂觀。

至於已經看屋多久的調查則顯示，比例最高的是已經看房子一年以上，比例達 42%，另外有 39% 的比例則是看屋時間在半年以內，顯見有相當比例的民眾已經看屋、找屋超過一年的時間，可能是找不到條件符合需求或價格滿意的房屋，但也有相當的比例屬於新買方。

曾敬德表示，此次調查可發現受訪者對於房市悲觀的情緒正逐漸改善，認為過去半年房價未持續下跌的比例增加，對房價的情緒改善有助於買氣緩步回流，反應在 2017 房市大致呈現量緩增、價盤整的表現，並且在今年有機會延續這樣的表現。

此一網路調查資料是信義房屋針對瀏覽信義房屋官網民眾，進行網路問卷調查，調查時間為 2017 年 12 月 07 日 - 12 月 25 日，總計回收 1742 份網路問卷。