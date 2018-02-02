明泰宣示2018年策略 將搶5G及車聯網商機

網通廠明泰 (3380-TW) 今 (2) 日舉行尾牙，董事長李中旺除了感謝同仁過去一年的努力，並宣布 2018 年發展策略，將以行動通信為核心，搶攻 5G 與車聯網商機，同時也要在交換機、毫米波射頻技術、光纖網路、攝相機、行動通信基地台及 Wi-Fi 技術據繼續強化發展。

李中旺表示，2018 今年是新一代行動通信 5G 元年，不論是車聯網、智慧城市、智慧家庭或是工業 4.0 都需要 5G 的技術，對網通產業來說更是大好的機會，也希望同仁一起攜手努力，共同迎接 5G 新時代的來臨，再創高峰。明泰尾牙也發放每人 1 萬元紅包感謝員工。

李中旺更設定，明泰成為第一家跨入系統端解決方案的台灣網通廠目標。他指出，將以行動通信為核心，融合雲運算、高速交換機、無線網路、物聯網、和車用電子等技術到行動通信用戶端設備上，並從此輻射到電信局端與資料中心的交換器設備中，這也是自電話發明一百多年來，網通產業首度有機會進軍電信局端的大好機會。

李中旺表示，公司的願景，就是要是打造網際網路、連結兆民萬物，透過網際網路連接人、事、物，讓它網暢其流、無網不利。

目前明泰以行動通信為核心的計畫已獲得經濟部補助雲接入網 Cloud-RAN 與車聯網的雷達及影像感測融合技術二個專案，其中雲接入網 Cloud-RAN 已有初步規模，未來包括無人機、自駕車以及先進駕駛輔助系統 (ADAS) 所需的人工智慧小型邊緣運算，都可以透過雲接入網快速運作；至於雷達及影像感測融合技術則是整合了攝相機對影像的感知，以及毫米波雷達對物體、速度跟距離的感知，讓汽車安全駕駛沒有死角，現已導入一般大眾車輛。