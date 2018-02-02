華航攜手NORDAM設置亞洲唯一維修廠 2019年中完工啟用

華航 (2610-TW) 今 (2) 日與 NORDAM 召開設立亞洲唯一維修廠「諾騰亞洲股份有限公司（NORDAM Asia Limited）」記者會，華航說明，目前已進入建照申請取得階段，桃園市政府也承諾以「單一窗口、全程陪伴」原則，在行政流程上給予更大支持。

此合資案由 NORDAM 持股 51%，華航持股 49%，維修廠房將設於桃園國際機場中正段內土地，預計於 2019 年中完工啟用，提供亞洲地區發動機反推力裝置 (Thrust Reverser) 和複合材料維修服務。

華航表示，新廠啟用後除了可滿足華航自有機隊維修需求，也將提升華航修護工廠在複合材料的維修能力，更促進國家航太產業發展。

桃園市長鄭文燦指出，NORDAM 航太集團是百年企業，也是全球航太產業的重要支柱，這次華航與其合資設立複合材料維修廠是台灣發展航太的重要里程碑之一，未來不僅航太維修，也將進入製造領域，在複合材料、零組件方面都有進一步投資，可發揮台灣的製造優勢。

航太產業是行政院「5+2 創新產業」的核心，台灣航太維修產業產值高達 1600 億元，每年複合成長率為 8%，成長潛力受到業者看好，目前華航和長榮航空 (2618-TW) 分別與波音和空中巴士公司合作，再加上相關航太零組件廠商，桃園已形成航太產業聚落。

因此，鄭文燦強調將以「單一窗口、全程陪伴」為原則，使華航在新廠建置的行政流程更加順暢。