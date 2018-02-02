電阻漲價風未停 國巨、風華高科2月5日攜手漲

國際電子商情今 (2) 日報導，國巨 (2327-TW) 的 EMS 廠商、代理商相繼收到由國巨大中華區業務總經理陳佐銘簽發的有關晶片電阻價格調整事宜通知單，通知稱由於多項上游材料價格持續攀升，加上基板緊缺、人工薪資、環保成本及匯率等不利因素影響，經審慎考慮，將自 2 月 5 日期針對中大尺寸厚膜晶片電阻（0402-2512）及排阻（YCTC122-164）進行價格調漲：調漲幅度約 20% 至 30% 或甚至更高，視實際品項及原本價格而定。

國巨股價

這是國巨 2018 年對電阻進行的第二次漲價。據悉，國巨 1 月 10 號第一波漲價是面向代理商，而昨日這波漲價對象則包括了代理商及 EMS/OEM 廠商，第二波的漲價幅度及漲價對象均超越了第一波。 數據顯示，全球晶片電阻月產能約 3600 億顆，其中國巨蘇州廠就占據全球 30% 產能，其在全球晶片電阻的市占率達 34%。換句話說，國巨的漲價對整個電阻市場的影響甚大。

無獨有偶，將於 2 月 5 日開始對電阻漲價的還有風華高科 (000636-CN)。1 月 22 日，風華高科發布關於片式電阻器調價的通知，通知稱由於進一年來國際大宗商品貴金屬價格上漲，中國環保壓力加大，各類原材料持續上漲，加之人工成本增加，公司運營成本壓力不堪重負，因此對片式電阻器價格進行調漲，調價範圍包括：RC/RS 系列 0402、0603、0805、1206 規格常規阻值段，調價幅度是在目前銷售價格基礎上調升 7%~13%，2018 年 2 月 5 日開始生效執行。

風華高科股價

此外，近日發布電阻漲價通知的還有威世精密。昨 (1) 日開步電子通過期微服平台表示公司於 1 月 29 日收到威世精密集團的調價通知，通知稱威世精密 2018 年 3 月 1 日起收到的新訂單將採用新的價格表，未完成訂單不受影響。2018 年 3 月發布的新價格表將替代 2016 年 3 月發布的價格表。 受此通知影響，開步電子提醒使用精密箔電阻的客戶，「2 月 25 日以後我們將不得不執行新的價格」，但力爭在 2 月 25 日之前按照老價格下達今年的訂單。

值得注意的是，威世精密及開步電子所調整的類別屬高精密貼片電阻。開步電子表示，相較於低端厚膜貼片電阻，高精密貼片電阻的價格會保持基本穩定，從其目前收到的信息來看，此次調價平均漲幅在 7% 左右，上一次調價發生在 2016 年 3 月 1 日，調價幅度和本次接近，所以本次調價屬於正常範圍，無需過多解讀。

不過，開步電子也表示，高精密電阻漫長的交期對於用戶來說是一個巨大的挑戰。其根本原因是由於市場需求旺盛導致原廠產能不足，部分電阻的交期已經超過半年，且在持續惡化，提醒廣大用戶根據目前的交期做好預算，盡量提早下單，以免耽誤生產。