中國環保令讓電阻廠如坐針氈 又一家業者因此喊漲

電阻漲價潮，2018 年漲聲不斷，國際電子商情網報導，厚聲集團旗下厚聲國際貿易（昆山）於 1 月 18 日發布公告，表示因環保要求提升使得各種原材料持續漲價，公司營運成本不斷增加，將調整產品價格，自 2018 年 2 月 1 日接單開始，0402~2512 封裝晶片電阻和所有規格 Array 晶片排阻在目前售價基礎上調升 15-20%。

報導指出，2017 年底，中國昆山市為了保證該市河流的國省考斷面的水質達到國家下達的年度考核要求，12 月 24 日下達緊急通知，要求該市範圍內的 270 家企業全面停產，停產令名單中包括厚聲、旺詮 (2437-TW)、麗智 3 家電阻原廠，這 3 家每月產能粗估超過 500 億顆，全球電阻器每月供應量約 3600 億顆。

雖然該停產令已暫緩，但業內人士認為「未實施」不代表 「 不會實施 」 ，這無疑是預告政策趨勢，一旦類似政策實施，將進一步限制了電阻產能的釋放，屆時將加劇電阻供應緊張情況。 市場人士指出，0603 以上電阻產品可能在第 2 季供給緊俏，也需觀察中國大陸昆山限排措施影響程度。

以下為 2018 年電阻漲價信息：

1 月 2 日，旺詮宣布 0402、0603、0805、1206 系列貼片電阻，價格調升 15%，即日起生效；

1 月 4 日，光頡科技 (3624-TW) 宣布 CR0603、0805、1206 封裝貼片電阻，在前售價基礎上提升 10%；

1 月 9 日，麗智電子宣布依據規格調整幅度：調升 15%，調整後單價即日起執行；

1 月 10 日，國巨 (2327-TW) 宣布，一般厚膜電阻產品 (RC 系列)，尺寸從 0402，0603，0805，到 1206；2、大尺寸厚膜電阻產品 (RC 系列)，尺寸從 1210、1218、2010 到 2512，以上品項價格各調漲 + 15%~+20%，1 月 10 日起生效；

1 月 15 日，華新科 (2492-TW) 宣布 0402、0603、0805、1206 等厚膜電阻漲幅達 10~15%；

1 月 18 日，厚聲國際貿易 0402~2512 封裝晶片電阻和所有規格 Array 晶片排阻在目前售價基礎上調升 15-20%，2 月 1 日接單開始有效。