大陸總店嚇傻海底撈自帶食材喊卡原因曝光

人氣火鍋品牌「海底撈」在去（ 2017 ）年 12 月 12 日宣布，允許顧客自帶食材且不額外收費，並提供擺盤服務、沒有低消、不限制用餐時間，震撼業界。但施行不到 2 個月，店家以顧客食品安全與健康用餐環境為由，突然宣布將於這個月 15 日停止！至於取消的原因今（ 2 ）日曝光，竟然是跟大陸店被占便宜有關係，問題不是出在台灣人身上。



海底撈的貼心服務眾所皆知，去年全面開放自帶食材是希望提供顧客方便，卻發現民眾帶的食材種類超出食品安全的可控範圍， 2 月 15 日起喊卡。外界質疑，是因利潤問題才停止，不過總經理李瑜回應，准許外帶食材期間客單價、營收影響不大，主要是以顧客食品安全與健康為考量，絕不是害怕被吃垮。

《遠見》雜誌報導，海底撈取消外帶食材措施的主要跟大陸店有關。原來這項政策在大陸分店從沒公開宣傳，只在台灣店低調進行。一月底有大陸網友翻牆，看到海底撈台灣店可以自帶食材，就找了 3 位友人當「奧客」，帶著羊肉泡膜、海膽、澳洲和牛上門用餐，除要求切片裝盤，還要求服務人員包雲吞，甚至用威士忌和水果調成雞尾酒，最後 4 人只花 74 塊人民幣（約台幣 350 元）。總部擔心此政策如果繼續，將一發不可收拾，於是下令大陸所有分店停止自帶食材的服務，而台灣店也需連帶配合總部規定。

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