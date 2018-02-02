TPK今年獲利表現恐不如去年 百元關卡價再失

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 法說會公布去年每股純益 6.63 元，擺脫連續 2 年虧損，但略低於市場預估，上半年營運展望看淡，今年將先蹲後跳，首季力拚獲利，但全年獲利要維持去年水準則有相當的挑戰，今 (2) 日股價跳空開低，再度失守百元價位，盤中大跌逾 8%。

宸鴻去年第 4 季合併營收 328.7 億元，年增 33%，季增 7.7%，毛利率 6.7%，稅後純益 5.91 億元，季減 32%，年增 99.66%，每股純益 1.53 元，季減 35.4%，年增 71.9%。累計去年營收 1072.08 億元，年增 20.2%，稅後純益 24.04 億元，每股純益 6.63 元，將維持 5 成股利發放率。

宸鴻首季營收估約 205-210 億元，季減約 35-40%，因農曆年較晚，在過年後出貨預估才會比較準確，首季力拚小幅獲利；今年上半年因新舊產品交替，處於淡季，下半年在新產品量產上市下，表現將優於上半年，預期全年營收不會太差，但獲利維持去年水準仍有挑戰。

宸鴻股價在去年 12 月間下滑至 81.1 元止跌反彈，法說會前曾衝高到 105 元，波段漲幅 29%，今 (2) 日股價跳空開低，股價以 92.5 元開出，一度下探至 92 元，再度失守百元價，盤中跌幅 8.86%。