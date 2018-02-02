印尼Q4成長估計年增5.12% 創6季來最快 但消費仍低迷

路透社調查顯示，印尼去年第四季可能創 6 季以來最快成長速度，但因為關鍵家庭消費仍然低迷，經濟成長仍只略高於 5% 一些。

路透社調查 19 位經濟學家，估計印尼第四季 GDP 年率成長 5.12%，高於上一季的 5.06%，也創下 2016 年第二季以來最快成長速度。

根據調查，2017 全年成長預計為 5.06%，只略比前一年的 5.02% 成長表現好一些。印尼央行估計 2017 年成長為 5.1%。

自 2014 年以來，儘管有一些改善，如出口提高、通膨下降，但印尼經濟成長一直維持在 5% 左右。

印尼 Maybank 銀行經濟學家 Myrdal Gunarto 表示，「出口和投資驚人的成長沒有大幅提高印尼經濟，使其成長遠高於 5% 的水準。消費支出的成長遲滯是目前印尼經濟穩定的主因。」

雖然印尼央行降息，但占印尼 GDP 一半以上的家庭消費，2017 年卻依舊頑固地受壓抑著。

自 2016 年起，印尼央行已經調降基準利率 200 個基點，但過去兩年貸款成長卻一直不到 10%。

印尼總統 Joko Widodo 希望投資能對 GDP 有更多貢獻，也做更多吸引投資的措施，欲藉此削弱對消費的依賴。

第四季國內和國外投資合併較去年增加 12.7%。儘管放鬆管制，印尼的官僚作風、費時繁瑣的手續仍是投資者抱怨的一環。

投資局局長 Thomas Lembong 本週表示，「我們仍輸給菲律賓、越南和泰國等鄰國。」他補充，政府有必要改善整個環境。

在貿易方面，印尼 2017 年幾乎每個月份都是貿易順差，且能源相關商品和棕櫚油的價格均改善，推動大宗商品出口。

但一些經濟學家認為，貿易順差反映出印尼民間消費低迷的情形，因為進口成長也受壓抑。

為了壓低預算赤字，政府支出一直受壓抑。財長 Sri Mulyani Indrawati 承諾，政府支出雖受壓抑，但不會影響政府的基礎設施目標。