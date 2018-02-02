台灣的綠色沙烏地阿拉伯夢

文╱楊瑪利

日前跟《遠見》幾位同事到彰化縣採訪，在縣府官員帶領下，一群人來到彰濱工業區一帶的海邊。

當車子愈靠近海邊時，兩旁映入眼簾的是空曠的土地、漁塭及散落的工廠。從小我生長在被稱為台南鹽分地帶的佳里、七股一帶，每到冬天，我就不喜歡靠近海邊，因為海風很強，會吹得人頭昏腦脹、滿臉風沙，有時連站都站不太穩。

這一天，下著濛濛小雨，彰化海邊蕭瑟的景象、強勁的海風，跟我的故鄉簡直一模一樣。但這一天，我特地靠近這一片汪洋，特別站到防風堤上眺望著台灣海峽。眼前的海面，波濤洶湧，海風強勁，吹得一群人搖搖晃晃。我還特地拿手機，錄下這沙沙沙的海風聲音，想事後再放出來體會，到底這風有多強。

因為這風，對我而言，已不再只是無情的海風；而眼前的海，也不再只是一般的大海。這風與海的結合，極可能是台灣的綠金寶藏。

這個海邊，過去人煙罕至，但近一年半來卻十分熱鬧，還「驚動」了全球各地離岸風力發電業者，主動來考察，老外臉孔出入頻繁，他們陸續在台灣設立分公司，儼如新八國聯軍一樣，在台灣海峽上插旗，希望開發台灣海峽的離岸風力。

近兆外資湧入 搶開發台灣海峽綠金

這股熱潮緣起於 2014 年。當年國際工程顧問公司 4C Offshore 發布全球多年平均風速觀測，竟發現世界上風況最好的 20 處離岸風場，台灣海峽就占了 16 處。甚至排在前十名的，除第一名位於中國南海，風速每秒 12 多米（12.04～12.11m/s），其中九處都在台灣領海，平均風速約每秒近 12 米（11.94～12.02m/s）。而且大多數在彰化外海。

但 2014 年時，國內很少人注意到這則新聞。直到 2016 年，蔡英文總統上台後，推動非核家園，並訂下再生能源比例 20％的高標後，堪稱天時地利人和，突然間全世界都知道台灣有新寶藏。

在台灣整體投資不振的環境下，堪稱只有離岸風力發電業的投資強強滾，已預計投資近兆元。

這一天，我們也在縣府訪問彰化縣長魏明谷。他表示，他自己在 2016 年前，完全不知道彰化外海適合發展離岸風力，直到外商主動找上門了才知道。但一知道這個消息，他立刻積極招商，還帶隊出海到歐洲考察離岸風力現場，他的夢想是：「我們要將台灣海峽變成東方的沙烏地阿拉伯。但沙烏地阿拉伯是黑金，會用完，而我們是綠金，這個風是取之不盡，用之不竭的。」

過去這一年半來，到底政府、民間、國際企業，如何積極開發離岸綠金？又有哪些阻力？本期從各層面，提供讀者詳細的報導。希望這綠色沙烏地阿拉伯夢想，可以成真。

本期也有幾個很有意思的特別企畫。台灣生育率低於一，很多年輕人怕養不起小孩而不生育。但還是有一些年輕夫妻，勇於生下四個、五個、甚至六個小孩。他們都是一般小資家庭，並非豪門或富豪，到底他們怎麼養家活口？《遠見》長期關心台灣少子化與老年危機，特別製作這專題，來分享多子家庭的祕辛與價值觀。

去年 10 月底，全世界看到中國大陸十九大後，企圖從「富」起來到「強」起來。大陸強盛的基礎之一在於科技創新。本期系列告訴你，大陸哪些領域已經獨步全球。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 2 月

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