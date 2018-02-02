分手不分開，他與前妻、老婆住一起

作者：林怡廷 Amber 攝影：王建棟

兩年前，「滅火器」主唱楊大正以「永願捍衛宜農做自己的權利」，坦蕩面對前妻出櫃。放手後，他繼續往前走，與前妻及太太山東度過一年的同居生活。新世代的感情觀聽起來酷，但實踐起來，關鍵在於傾聽、溝通，與善意。

一進滅火器主唱楊大正和太太山東的家中，迎來兩隻老貓。才從坐月子中心回來第 4 天，山東還不適應媽媽身分，大正倒已無縫接軌。

剛滿月的女兒多多在大正胳膊上熟睡，3 個小時的採訪都不驚不鬧。這個新手爸爸已洞悉女兒的肢體暗號，洗澡一次上手，換尿布也樂此不疲。

「我等她等好久，」自認不是藝術家，而是抒發生活的務實創作者，大正高中畢業後離家，一直對於無法參與小他 17 歲的小妹成長歷程而失落。他心目中的幸福，不是寫出驚世巨作，而是 30 歲前結婚生子的家庭夢。

去年 11 月喜獲愛女的楊大正已適應新手爸爸身分，換起尿布十分熟練。（王建棟攝）

但這個平凡的夢，卻也走得曲折。

2016 年初，前妻、「猛虎巧克力」主唱鄭宜農出櫃告白自己是女同志，楊大正從煎熬到放手讓愛妻做自己，兩人離婚宣言轟動輿論。本已認定再遇到合適伴侶不易，生小孩只能「隨緣」的大正，一年多前認識同齡的山東，兩個月就決定結婚，33 歲如願當了爸爸。

對的時間遇見對的人

很多人結束一段深刻的感情後會選擇閃婚，將未滿足的期望投射到新人身上，但對大正來說，這個發展卻是出乎意料，更像是在對的時間點遇見對的人。

為什麼這麼確定是山東？面對尖銳提問，大正不猶豫也不閃躲，「其實很簡單，我在前段感情努力 9 年都得不到的東西，現在不費力就得到。」

22 歲和鄭宜農相戀，28 歲結婚，31 歲離婚，總共 9 年。大正形容獨立不黏膩的鄭宜農「藝術家性格較重」，靈魂融洽的兩人興趣喜好差異大，但會透過很長的交談，從現實到虛幻、哲學到音樂，來維繫感情，不像情人，更像朋友。9 年的感情，是經過很多努力、磨合，調整到和諧，再失去平衡。

離婚後，大正不排斥認識新對象，但對緣分並不著急。直到朋友介紹了網拍起家的歌手山東。

皮膚白皙，圓亮大眼襯得古靈精怪，聲音卻是酷酷的男孩氣，個性也直白坦率的山東，幽默的開朗特質，就像大正的家鄉高雄「每天都是大太陽好天氣」，兩人一拍即合。

楊大正說，「感情是兩個人的事，不需要別人祝福，重點還是相處的本質，你每天如何給對方好的感受。」（王建棟攝）

山東事業有成，有自己朋友圈，卻也樂於愛相隨，前兩年滅火器巡迴演出，懷孕前期的山東依舊跟著趴趴走，兩人都喜歡日本獨立音樂，會一起去看表演，也融入彼此的朋友圈。

「關鍵不是有人陪你做什麼，而是對方也喜歡這件事，兩人一起做，」這種親密感，喚起大正深埋心中已久的渴望，他很快認定山東是心目中的理想伴侶，而談過兩段多年論及婚嫁感情的山東，原本打定主意不婚不子、以事業為重，因大正的浪漫和真心而願意步入家庭。

新世代感情觀：離婚也能當室友

差不多同時，大正接手了朋友退租的理想房子，由於租金負擔較大、需要室友，他直覺想到了前妻鄭宜農。

「我最初想得簡單，有好房子、想找和得來的好室友，沒想到外界有這麼大反應，」大正至今還是對輿論的異樣眼光不能理解。對他來說，鄭宜農是能信任的家人和老友，生活不需要磨合。他首先和山東商量。

來源：《天下雜誌》 641 期

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