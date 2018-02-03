楊金龍 史上最弱勢總裁

文●王姿琳、劉佩修 攝影●郭涵羚

1 月 27 日，媒體相繼報導，府院已經內定，央行總裁彭淮南 2 月底退休後，接任者為現任央行副總裁的楊金龍。不過，楊金龍位於台北市金華街的住所，卻不見媒體守候，與彭淮南就任前後，大批媒體守候住家門前，大相逕庭。

他絕對不是媒體寵兒。他幾乎沒有獨照，所有的照片，身邊都是彭淮南，攝影總是將鏡頭焦點對彭淮南，而楊金龍則是襯托彭的景深。

他的大事紀也難以拼湊。除了央行網站記載的學、經歷，幾乎是一片空白，有關他的報導，更是鳳毛麟角。就連立法院財委會的資深立委，也跟他沒說過話，私下透露：「實在很想和楊金龍聊一聊……。」

長期待在性格鮮明的主帥身旁，他是一位面貌模糊的副手。

口拙的自律書生

愛看書、熱中研究，但一發言就吵架

10 年前，他從央行業務局長升任副總裁後，無論是赴外致詞或是記者會，他總是照稿演出，不會給人意外。就連今年 1 月 10 日，他首度鬆口談論數位貨幣議題，演講內容也和會後央行寄給記者的講稿，如出一轍。在公開場合，他是一位「快閃」官員，儘管身為央行發言人，卻如沒有嘴巴的凱蒂貓般，極少發言。

「剛毅木訥」，這四個字，是他朋友對他的形容。另一關鍵詞是：「口拙」。

相較於當今政壇上部會首長，他的研究員性格特別濃烈。在政大國貿所畢業、海軍陸戰隊退伍後，他考進華南銀行國外部，當時華銀為省屬七行庫之一，國外部更是眾人搶破頭的單位，但他卻一心想做研究，半年後毅然辭去令人稱羨的華銀工作，考進基層金融研究訓練中心，也就是現在的金融研訓院前身。

80 年代中期，前勞委會主委詹火生向教育部建言，英國倫敦是金融重鎮，銀行發展獨步全球，應派青年學子赴英學習。他抓住這個機會，考取國內第一批公費留英資格，赴伯明罕大學取得經濟學博士。與他同為第一批公費留英學生的，還有央行發行局長施遵驊以及政大財政系教授黃明聖。

返國後，他進入央行經濟研究室擔任研究員，儘管取得旁人稱羨的公職，他仍自律甚嚴，每天上午 6 點起床大聲讀英文，7 點下班後繼續念書讀資料。

央行海外有兩個辦事處，一是倫敦，一是紐約。1994 年央行成立倫敦代表辦事處時，努力認真，又有留英經驗的楊金龍，成為赴英籌備辦事處的不二人選，並成為開張後第一屆主任。

第一批留英生、第一位駐外主管，顯示他的能力高於同儕，是一時俊秀。然而，他的專業雖較同儕強，對外溝通技巧卻是弱項，這從他的媒體關係可略見端倪。

自倫敦回台後，他進入央行業務局擔任副局長，負責督導央行兩大業務之一的利率政策。當時央行由各局副局長輪流召開記者會，說明政策，但他發言有時太過艱深，或記者有所誤解，雙方經常擦出「火花」，爭得面紅耳赤，不歡而散。幾次下來，原本就惜字如金的他，更不願跟媒體互動。

按理說，這樣一位愛看書甚於愛交際，會跟媒體吵架的公務員，不容易有平步青雲的機會；但他正巧碰到欣賞他的貴人，也就是彭淮南。

許多人以為，彭、楊二人結緣始於央行經濟研究處，楊金龍初入央行擔任研究員，彭淮南是經研處長，正是他的頂頭上司。

但是，很少人知道，他倆的淵源不僅如此。1980 年，楊金龍就讀政大國際貿易研究所碩士班時，論文題目是《有效匯率理論與其就台灣的實證分析》，口試委員之一，就是當年為央行研究處科主任的彭淮南。

我們翻閱該論文發現，楊金龍大量閱讀彭淮南的研究報告，例如其中一篇「有效匯率、出口價格競爭能力及匯率制度之檢討」，就排在中文文獻的第一欄。很顯然，年僅 20 幾歲的楊金龍，當年對彭淮南的觀點，相當佩服。

尊師重道的白髮幕僚

推電子票據、指數型房貸，使命必達

彭、楊兩人，都對匯率與出口競爭力有高度興趣，研究方向一致，埋下日後一路相隨的伏筆。楊金龍從英國留學返台後，彭淮南向當時的央行總裁謝森中推薦，楊才順利進入央行。

自此之後，楊金龍的工作歷程，就和彭淮南息息相關，甚至不難看出，後者刻意栽培前者的動作。

舉例來說，在 1997 年至 2000 年間，當時的總統李登輝有意將台灣打造成亞太金融中心，這計畫由當時的行政院長蕭萬長負責，亞太金融中心固定召開跨部門的工作協調會議，當年約 40 歲出頭的楊金龍，就是該會議的執行秘書，彭淮南此舉，正是希望讓他能被院長與跨部門首長看見。

彭既是恩師，也是貴人，尊師重道的他，對於彭交辦的事項使命必達。那段期間，楊幾乎夜夜加班，研究新加坡、香港的金融政策與市場，讓原本就有家族遺傳少年白的他，40 幾歲就滿頭華髮。

此外，彭也讓他擔任多項制度改革的重任，楊金龍都使命必達，例如推動即時總額清算系統（RTGS），降低銀行系統性風險；推動指數型房貸，讓房貸利率透明化，買賣雙方有所依循；推動基礎放款利率，讓銀行利率與央行政策連動；推動電子票據，使企業有效管理票據並大幅降低錯帳風險，這些，都是他的成績單。

但是，這並沒有讓他得意忘形。一方面是楊金龍本身的研究員性格，二方面基於對彭淮南的尊重，三方面看到其他「不聽話」者的遭遇，例如在理事會上持異議的前央行副總裁許嘉棟被冷凍，另位央行副總裁周阿定談話常被記者超譯，被彭淮南警示，更加堅定他謹言慎行的作風。

性格對一個人的影響，常是一體兩面。他的謹慎讓他獨來獨往，少了與外界的對話，也少了朋友，彷彿金融界的「孤鳥」。

政務官要能推行政策，府院、民意、相關的利益團體支持，是必要條件。彭淮南儘管性格強硬，卻從未忽略政治現實，他也深知，長官與民意越支持他，央行維持貨幣政策獨立性的可能性也越大。

例如，彭淮南擔任外匯局長任內，每月必上呈一份包含匯率、國際情勢與外匯存底等內容的報告，不僅給謝森中看，也給當時的總統李登輝看；其後彭當上副總裁，更以神準預測亞洲金融風暴的論文，在李登輝腦中留下深刻印象。

1998 年發生華航大園空難，時任央行總裁的許遠東罹難，當時，1997 年爆發的亞洲金融風暴還在延燒，國際熱錢集結準備攻擊新台幣，就是李登輝欽點彭淮南，臨危受命擔任央行總裁，把金融市場穩住，甫上任就立下戰功。

除了向上管理，彭淮南也集結本地銀行與外商銀行人脈，一手成立台北外匯市場發展基金會，下設市場發展、商品發展、研究訓練與風險管理四組，各組都由一位外銀、一位本地銀行高層領軍，全都變成彭淮南的智囊；人稱外匯教父的台北富邦銀行董事長陳聖德、叱吒外匯市場的永豐金財產保代公司董事長莊美雪，都曾居該基金會要角。

面對媒體，彭淮南也有其兩面手法，一旦媒體寫錯，他一定發澄清稿，或不假辭色站出來更正；但他在發更正前，往往先打電話告知，讓記者有心理準備，也會定期找媒體吃飯，維持溝通管道的暢通。

對於立委，彭淮南也是做足準備。到立法院備詢前，至少備妥 50 題的題庫因應，要為政策辯護時，也會一一打電話給財委會委員，親自到辦公室解說立場，化解反對聲浪。

彭總拉拔的「孤鳥」

企業人脈少，也非府院最中意接班人

同樣認真、自律、不貪，彭淮南多了政治敏感與交際手腕，楊金龍卻是老實書生。每年外匯交易員年終派對（dealer's party），央行都會派出副總裁參加，周阿定總是談笑風生、滿場飛舞，周退休後，改由楊金龍代表參加，風格就內斂許多。

銀行高層私下透露，楊要嘛不說話，要嘛一開口就得罪人。他在擔任業務局長時，經常要打電話和行庫「溝通」利率，認真歸認真，但他命令的口吻，讓人感到不舒服。某次在一個祝賀的場合上，出席者均為國內金融圈重量級人物，每個人致詞 5 分鐘，楊卻講了 30 分鐘，讓與會者頗不耐，這也反映他對周遭氣氛的不敏感。

在政大銀行系（編按：現已更名為金融系）系友會活動中，同為系友的臺灣金控董事長呂桔誠、元大金控法遵長莊有德、元大證券董事長賀鳴珩，都相當活耀，楊金龍卻幾乎不參加相關活動；相較於周阿定會跟業者打小白球，楊金龍選擇健走與氣功，一個人就能完成。

除了彭淮南力挺，楊金龍並沒有別的靠山，也就更加忠心。央行員工形容，楊是「乖乖牌」，對彭百分之百服從，是無聲的副總裁。

但當副手變成正主，孤鳥般性格，加上大環境不利，很可能讓他變成史上最弱勢的總裁。

近 30 年國際金融變化劇烈，央行歷任四位總裁：有老頑童之稱的謝森中，施展「緊中帶鬆，鬆中帶緊」的靈活風格；學術地位崇高的梁國樹，政策方向明確；金融圈資歷逾 40 年，化解亞洲金融危機且處事圓融的許遠東；以及堅持己見、硬頸作風，帶領台灣走過金融海嘯的彭淮南。

儘管風格各異，但他們都有一個共通點：朝中有人，深獲府院倚重。然而這次，總統蔡英文最屬意的新總裁對象，是中經院董事長胡勝正，但他因健康因素無法擔任，綠營沒有其他人選，只能退而求其次，選擇楊金龍，是打安全牌的折衷方案。

自行做主成最大挑戰：

沒彭撐腰，如何動用資源護航政策

論學歷，楊金龍比歷任央行總裁都亮眼；但論經驗，相較前幾任總裁都在金融實務界繞過好幾圈，楊卻長年待在央行體系，市場歷練不足。

再者，楊在立委、媒體圈，幾乎沒有朋友，甚至已有立委放話，磨刀霍霍準備好好「修理」他。未來接班之後，該如何經營政治關係，讓他能游走藍綠之間，成了他最大的挑戰。

在國際上，他又碰到一位緊盯他國是否操縱匯率的美國總統川普，一位作風強硬的中國國家主席習近平；川普的貿易保護政策以及兩岸關係，都將左右新台幣匯率。

新台幣該升該貶，一直爭論不休，本刊採訪得知，綠營的獨派大老，與挺蔡英文的企業家，多位主張弱勢新台幣，這會是楊金龍就任後，立即面臨的壓力。金融界推估，近期彭淮南讓新台幣一路升值，正是為楊金龍上任鋪路，讓他上任後有操作空間，將新台幣拉回至 30 元左右，回應綠營大老期待。

利率方面，國際環境走向升息，台灣是否跟進，也是一大難題。多數人希望維持利率低檔、貨幣寬鬆，升息總裁比降息總裁更難做。

央行貨幣是兩面刃，怎麼做都有人不滿意，問題是，反對聲浪可大可小，若朝中有人、民意支持，就可大事化小；反之，若溝通不良，也能小事變大事。

目前金融界盛傳，彭淮南二月退休後，將會循前幾位央行總裁轉任顧問方式，擔任央行無給職的顧問，以彭淮南的工作狂個性，可能會天天上班。

倘若如此，楊金龍面臨另個窘境是，已經榮升總裁的他，是否還要事事請示，坐實「乖乖牌」的耳語？但若自行做主，沒有彭淮南串接府院、立院、業界，一位孤鳥總裁，是否能動用各方資源，為自身政策護航？

20 年前，前央行總裁許遠東赴印尼參加中央銀行聯合會年會，楊金龍原本是隨行人員，因有要事臨時取消行程，其後發生大園空難，他與死神擦身而過。

如今，在央行工作 30 年的他，因緣巧合坐上央行總裁大位，這似乎是命運對他的另一個考驗。在強人總裁退位後，這位台灣銀行界的新共主，全球第 5 大外匯存底的掌門人，儘管他未必願意，仍將無可迴避的成為攝影鏡頭的新主角。

來源：《商業周刊》 1577 期

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