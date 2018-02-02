紅包先落袋為安 台股陷11100保衛戰 2大因素告訴你免驚

台股隨著農曆過年長假將至，近期出現獲利了結修正，今 (2) 日加權指數再跌，陷入 11100 點保衛戰，台股已經漲多，到底還有沒有看頭備受關注，開發金 (2883-TW) 旗下凱基投顧資深副總廖明正表示，「科技類股重啟多頭」與「國際資金持續流入」2 大因素，有利台股維持多頭走勢。

廖明正表示，本波台股走跌，主要是反映手機需求利空，但是手機需求利空已相當程度反映。加上往年中國品牌手機廠通常於 4~5 月推出年度新款機種，因此推估本波中國手機的庫存修正可能將於第一季末接近尾聲，並迎來新款機種的備貨訂單。

另外，iPhone X 銷售雜音充分反映後，廖明正認為，市場將回頭關注今年下半年的新款 iPhone 的銷售潛力。因此預期在上述兩項科技股的利空充分反映後，科技股有望加入類股輪動行列，重啟多頭，支撐台股維持多頭。

廖明正進一步表示，台幣偏升的環境，將增強國際資金加碼台股的意願。該研究團隊預期至少於今年 4 月底前台幣容易傾向升值，此將有利國際資金加碼台股的意願。

廖明正解釋，主要是因為除了台幣本身於每年 4 月底美國公布匯率操縱國名單前容易偏向升值之外，美元偏弱的外部環境亦容易吸引資金持續流向亞洲新興市場。