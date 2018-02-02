盤前財經大事搶先讀2018年2月2日

今日操盤前瞻

美國 1 月非農就業報告、消費者信心指數

艾克森美孚公布 2017 年 Q4 財報

法說會: 華邦電、新唐

股東臨時會: 倚強

增資股上市: 全達



〈林蔚山辭大同董座〉專心捍衛清白 市場派少了著力點

大同 (2371-TW) 今年要慶祝百週年，但是從去年以來的經營權爭奪戰並未隨著股東會落幕而結束，反而因為大同規劃辦理現增案再度引起波瀾，市場派並揚言要召開股東臨時會全面撤換董事，林蔚山昨 (1) 日宣布辭董事長職務，除可專心捍衛自己清白，其實也是讓市場派失去一個攻擊的著力點，不能再緊咬官司纏身等來大做文章。閱讀全文...



〈台塑暮年會〉四寶 1 月業績如預期 越鋼第 2 座高爐盼上半年點火

台塑企業暮年會昨 (1) 日登場，台塑 (1301-TW) 企業總裁王文淵透露，台塑四寶 1 月業績已經出爐，如先前所預期，與去年 12 月表現相近；至於越南河靜鋼廠的第 2 座高爐，盼能在今年上半年點火。閱讀全文...



〈被動報價漲不停〉電容電阻接連漲 國巨今年獲利挑戰 3 個股本

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 又開槍帶頭調漲報價，顯示市場供給吃緊狀況確實比預期嚴重，法人預估，國巨 2 大主要產品，MLCC 跟晶片電阻都接連發布漲價訊息，只要價格仍順利延續，預料國巨今年獲利將上看 3 個股本。閱讀全文...

〈當沖降稅延長 3 年〉散戶留意波動性風險 勿追高殺低

行政院會昨 (1) 日通過《證券交易稅條例》修正草案，當沖降稅措施自今 (2018) 年 4 月 28 日起延長 3 年，對此，券商主管表示，此政策對於稅收、量能以及流動性確實有幫助，不過，同時可能造成股市波動性加劇，並助長散戶追高殺低的投機行為。閱讀全文...



狂瀉 25% 只是開始？比特幣跌破 1 萬美元

在各國政府監管趨嚴的情況下，比特幣價格疲軟，1 月狂瀉 25%，2 月第 1 個交易日，依舊「跌跌不休」，台北時間週四 (1 日) 晚間 8 點 44 分，比特幣重挫逾 8%，價格為 9,400 美元，跌破 1 萬。閱讀全文...



