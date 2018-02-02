癌症讓金磚五國在2012年損失460億美元

綜合央視網援引 新華社、 香港 01 援引 《聯合早報》1 日報導， 根據國際癌症研究機構發布的研究報告顯示，全球 42% 的癌症死亡病例來自中國、俄羅斯、印度、巴西和南非五個金磚國。金磚國家因為民眾患癌造成嚴重經濟損失，預計 2012 年的相關損失高達 460 億美元（約 3588 億港元）。

報告說，金磚國家包括中國、俄羅斯、印度、巴西、南非 5 個國家，人口總量超過世界人口 40%，國內生產總值約占全球四分之一，而全球 42% 的癌癥死亡病例也來自這 5 個國家。

國際癌症研究機構隸屬於世界衛生組織，位於法國里昂。該機構與金磚國家的研究機構合作完成了這份報告，已發表在荷蘭《癌症流行病學》期刊上。

報告說，金磚國家在經歷人口和經濟增長的同時，普遍受到與生活方式改變（如飲食習慣轉變、缺乏運動、肥胖等）等因素相關的癌癥影響，肝癌和肺癌是對金磚國家總體影響最大的兩種癌症。

研究表明，中國受到肝癌的嚴重影響；在俄羅斯，肝癌和頭頸癌是重要的致死癌症，可能與當地人大量飲酒的習慣有關；在南非和巴西，因抽菸導致的肺癌死亡率較高；在印度，因使用嚼煙而導致的唇癌和口腔癌，是造成經濟損失的重要原因。報告說，各國由於情況不同，應踩取因地制宜方式來制定本國的癌症防控政策。

國際癌症研究機構負責人克里斯托夫 · 維爾德 (Christopher Wild) 表示，研究證明防控癌症具有重要的經濟意義，在控煙、疫苗接種、癌癥篩查以及提供更好的癌症治療服務等方面採取措施，都能為金磚國家帶來顯著的健康和經濟效益。