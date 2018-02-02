乙太幣也淪詐騙工具 警逮史上最窮車手

目前最夯的虛擬貨幣「乙太幣」，也淪為詐騙工具！苗栗一名張姓網友日前花了三萬兩千元購買乙太幣，結果對方收款後，並沒有依約將乙太幣拿出來，張姓男子一氣之下報警。警方和張姓男子設局，假裝要賣卅枚的乙太幣給對方，約定在竹北市面交。詐騙集團找來十九歲的楊姓車手前來取貨，楊姓車手為了要賺兩萬元的車手費，將身上僅有兩千元包車南下，被警方當場逮捕。全案警方仍擴大偵辦當中。（彭清仁報導）

日前虛擬貨幣比特幣狂飆，也連帶的讓不少網友開始注意到虛擬貨幣的價值。苗栗警方接獲報案，一名張姓男子花三萬兩千元，在網路上購買一枚的乙太幣，結果對方收款之後，並未依約交貨，張姓男子氣的向警方報案。

警方追查後發現，嫌犯是利用仲介手法，冒用其它真實賣家的帳號，誘騙被害人匯款到賣家帳號，再將乙太幣侵吞己有，換言之，真正賣乙太幣的賣家也是被害人。由於這種手法之前就常見，只是賣的貨物不同，過去最常見的就是蘋果手機，現在則是換成網路上相當搶手的乙太幣。警方和張姓男子合作，向詐騙嫌犯假裝要出售卅枚的乙太幣，不過要求一定要面交。十九歲的楊姓車手出面要拿乙太幣時，被埋伏警方當場逮捕。楊姓車手則向警方喊冤指出，因為欠錢花用，才受雇詐騙嫌犯，並約定事成後可分到兩萬元，楊姓車手拿出身上僅有的兩千元，包計程車從新北市南下竹北，不料錢沒賺到，又被警方逮捕，甚至連身上唯一兩千元都用在計程車上。全案警方除了依法移送之外，也擴大追查嫌犯的下落。