美國上週首次申領失業救濟金人數減至23萬人，低於預期

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國最新一週首次申領失業救濟金人數減少，人數也低於經濟專家預期。美國勞工部公布的數據顯示，截至 1 月 27 日止當週，首次申領失業救濟金人數由前一週修正後的 23.1 萬人，向下減少 1,000 人，至 23 萬人。



此前彭博調訪 40 位經濟專家得出的預估中值為 23.5 萬人，預估值介於 22 萬人至 24.5 萬人；此前一周數據由初報的 23.3 萬人，修正成為 23.1 萬人。



美國首次申領失業救濟金人數位在 30 萬人關卡以下已經很長一段時間，為 1970 年以來最長一波走勢。經濟專家普遍認為，申領人數低於 30 萬人反映就業狀況理想。



更能夠反映就業趨勢的四週移動平均數較前一周減少 5,000 人，至 234,500 人。



截至 1 月 20 日止當週的連續申領失業救濟金人數由前一週修正後的 194 萬人，向上增加 1.3 萬人，至 195.3 萬人，人數略高於經濟專家估計的 192.9 萬人。



目前市場注意力聚焦於即將於週五發布的官方 1 月份就業數據，根據彭博調訪經濟專家得出的預估中值顯示，1 月份非農業新增就業人數將達到 18 萬人，失業率持平於 4.1%。



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