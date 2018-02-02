楊金龍將上任匯率與通膨兩大考驗（張佳琪報導）

隨著央行總裁彭淮南退休時間倒數計時，猜了很久的接任人選終於拍版定案，在彭淮南底下任事 20 年的副總裁楊金龍成為接班人，他也是央行首位由最基層做起的總裁。

楊金龍 1976 年畢業於政大銀行系，之後取得政大國貿所碩士學位。第一份工作是在華南銀行國外部，之後先到了財政部服務，期間考取公費留考到英國念書，取得伯明罕大學經濟博士學位。回國後就進了央行工作，先在經濟研究處任職，當時他的直屬長官就是時任經研處處長的彭淮南。往後彭淮南轉任外匯局局長，也把楊金龍一起帶到外匯局共事，足以顯示他對於楊金龍相當賞識。

楊金龍在央行不同局處歷練過，也曾外派到倫敦駐點，公務上嚴謹認真專業，性格上則低調內歛。他升任副總裁後，由於彭淮南的光環耀眼，楊金龍總被外界認為是最沒有聲音的副總裁。

近年來，彭淮南漸漸讓楊金龍代替出席一些重要活動。例如彭淮南不能出席立法院財委會備詢時，就由楊金龍代打；總統府國安會的會議，也曾由楊金龍代為出席，頗有培植接班人的味道。因此，各界早先猜測總裁人選時，即使有不少人認為可能是前行政院長林全接手，楊金龍的呼聲卻始終都很高。

學界對楊金龍接任普遍不感到意外，畢竟他是彭淮南一手訓練出來的人，自然是最能延續彭淮南政策理念，讓台灣金融市場在前後任總裁銜接之際，得以維持穩定態勢。中經院院長吳中書就說，楊金龍確實是很好的人選。吳中書說：「在我印象中，楊總裁是非常穩健的，且做事非常認真負責，我覺得他是非常好的人選」。

台經院景氣預測中心主任孫德明認為，今年一月以來，台幣就升了快 1 元，楊金龍的派令發佈應可讓近來流進台灣的外資知道，接下來央行的政策還是有一致性的。這也就是說，有意藉著央行總裁換人做的時機炒匯的外資，這下子可能不敢太造次了。

中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任指出，楊金龍上任後的政策目標，就是讓我國的匯率與利率維持穩定。吳大任說：「所以我覺得在貨幣政策上，我不覺得它會有什麼很大調整，他的主要政策目標還是維持匯率與利率的穩定」。

央行進入楊金龍時代，彭規楊隨之餘，楊金龍首先要面對的是蠢動的通膨壓力。吳大任表示，今年全球主要國家包括美國與中國，都把經濟政策鎖定在基礎建設，龐大的需求會帶動大宗原物料價格的上揚，這會是個挑戰。「台灣前幾年物價都很平穩，如果由 CPI 數據看，經常維持 1% 左右，所以通膨壓力不大，今年這部分可能是比較大的挑戰」。

至於吳中書則提醒，當前全球許多新的金融商品與活動，很可能為市場帶來較大的風險，對楊金龍來說同樣是一大課題。吳中書說：「因為新的金融商品或新的金融活動，很多業務是過去沒看過的，畢竟金融業發展我們樂觀其成蓬勃發展，但是它可能產生的風險也是應該加以注意的」。

產業界倒是口徑一致，希望楊金龍讓台幣匯率穩定，適度干預讓台灣出口業可以有好的競爭力。

央行由彭總裁時代，即將進入楊總裁的新時代，三月底的央行理監事會議將是楊金龍的總裁處女秀，各界拭目以待。

（照片：中廣資料照片）