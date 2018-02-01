莊有德接任元大銀行總座 上任後最大課題是解決離職潮

元大金控 (2885-TW) 旗下元大銀行今 (1) 日宣布，為持續邁向下一階段成長，元大銀行經營團隊調整，原銀行總經理金家琳圓滿完成階段性任務，由元大金控法遵長莊有德接任銀行總經理，莊有德上任後最重要的課題，將是整頓銀行離職潮所衍生的人事問題。該人事案於今日銀行董事會通過後，相關異動程序將依照規定報主管機關核准後正式生效。

元大銀行合併大眾銀行以來，員工乃至高階主管大舉離職，原大眾銀董事長、合併後的元大銀副董事長陳建平，及系出元大的銀行端總經理金家琳先後閃辭，據悉，原本大眾銀有 8 位副總經理級主管，至昨天也只有兩位留下；元大銀行的離職潮備受矚目。

今天元大銀行宣布，元大銀行總經理一職由莊有德接任。元大銀行表示，莊有德在元大集團體系服務多年，熟稔金控及子公司整體營運發展，且多年來充分發揮其金融管理專才，掌管集團整體法令遵循之相關業務，優異表現深獲大股東的高度信任及充分支持，期許在新任總經理帶領下，元大銀行將持續深耕台灣及亞洲市場，並邁向新一階段發展。

元大銀行新任總經理莊有德畢業於國立政治大學銀行系及財政研究所，除具備深厚的金融專業外，亦曾任職於財政部金融司金融局長達近 20 年，並於期間內擔任科長、副組長及組長，熟稔金融法規及銀行管理等業務。

莊有德 1997 年起進入復華集團任職，先後曾專任復華證金公司副總經理、總經理及董事長，並兼任金控執行副總經理，並曾擔任復華銀行、元大銀行及大眾銀行董事，對於金控運作及旗下子公司相互協調合作的事務深具一定程度瞭解。

元大銀行指出，現任董事長范志強先生曾擔任復華證券董事長，新任總經理莊有德亦曾擔任復華金控副總經理暨發言人，建立於雙方曾擁有共事的合作基礎上，未來新經營團隊將能帶領銀行秉持「完整布局、穩定成長」的策略，朝向下一階段的成長目標邁進。

元大銀行合併大眾銀行後，所掀起的離職潮，恐怕將是莊有德上任後最大的課題，元大銀行強調，該行自今年元月 1 日起正式合併大眾銀行，元大不僅呈現嶄新面貌，更以成為「大眾的專業銀行」為使命，合併後銀行總資產已突破新台幣 1 兆 3400 億元，躍居台灣第 7 大資產規模的民營銀行，未來業務結構將更加均衡且更具競爭力。