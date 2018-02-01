《魔物獵人世界》超夯 高盛強烈看好

摘要：現在主流遊戲市場已經分化為了兩個極端：知名廠家重金出品的商業化 AAA 大作，以及獨立工作室在預算壓力下製作的小眾作品。而逐漸占據其間市場「真空」的一股「清流」，正是《魔物獵人》這樣的日本作品。

日本遊戲軟體公司卡普空 (Capcom) 2018 年的「王牌」作品《魔物獵人世界》(Monster Hunter World，下稱 MHW)，自 1 月 26 日在 PS4 和 XboxOne 平台上發布後，在日本國內頭三天銷量就已突破了 135 萬份，創日本發售首周銷量最高的 PS4 遊戲記錄，也是 PS4 在日本累計銷量最高的遊戲。

而該作掀起的狂潮遠不止於日本本國，MHW 的全球總銷量亦在 1 月 31 日（發售後五天）突破 500 萬份，消息披露後遊戲營運官方還向玩家發放了遊戲內物資以示慶祝。

高盛股票研究部門 1 月 29 日發布的卡普空研報稱，通過電話調查發現，不論是在日本國內還是海外、線下實體店還是電商門戶，MHW 幾乎均已售罄，受訪的 10 家線下實體店中，有 8 家的 MHW 已經處於無貨或是庫存告急的狀態，表現出玩家對該作的強烈需求。

根據 MHW 在海外「一炮打響」的態勢，高盛預計《魔物獵人》這個此前一直在日本和亞洲市場範圍內爆紅的 IP，經此一役將徹底打入西方主流遊戲市場，並大幅上調卡普空的盈利預期，12 個月目標價上看 4600 日元 / 股，看漲幅度達 19%，表示卡普空被市場明顯低估，重申其強力推薦買入評級。

昨日（1 月 31 日）卡普空最高觸及 4155 日元歷史高位，今日稍有回落，但仍處近三個月高位。

遊戲市場的「文藝復興」：以適度資本投入和用心精良製作為核心

任何參與遊戲開發製作的業內人士都有著一個共識，那就是隨著時間的推移，新的遊戲製作越鋪越大，成本越來越昂貴。商業化 AAA 大作的市場同近年來的科技熱潮一樣，從行業內部和市場外部兩方面對重金出品的大廠巨作的追逐，已經達到了近乎癲狂的程度。

預算達到天文數字的遊戲策劃中似乎無所不包，事無巨細的沙盤環境、帶來成就感的競技獨具匠心的劇情編寫、貼近玩家而又不乏政治正確的人物設計，似乎什麼元素都要有，以承受硬核玩家挑剔的目光，而不論做什麼又不能過分耗費玩家的精力與時間，以迎合休閒人群的低烈度需求。這是一個「魚翅與熊掌不可兼得」的標準，而要完成這樣一個龐大的工程，開發製作上的資本投入可與一個小國預算相媲美。

這一趨勢在整個遊戲行業造成了一系列嚴重的問題，其中最顯著的一個就是西方市場的「兩極分化」。回想上一代主機 Xbox360/ PS3 的時代，資本投入適度、採取「中間路線」的遊戲並不罕見。這些遊戲由小團隊製作出版，內容直截了當而且口碑也很不錯，有時還會推出一些頗具實驗性的新玩法。像芬蘭綠美迪娛樂 (Remedy Entertainment) 2010 年推出的《心靈殺手 (Alan Wake) 》之類的遊戲，往往都試圖去打破常規做一些獨特而有趣的事情，它們的製作預算雖然並不緊張，但完全不是今天這樣讓人望而生畏的天文數字。

而眼下我們已經身處 2018 年，這樣的作品已經難覓其蹤，西方主流遊戲市場分化為了兩個極端：知名廠家重金出品的商業化 AAA 大作，以及獨立工作室在預算壓力下製作的小眾作品。而逐漸占據其間市場「真空」的一股「清流」，正是《魔物獵人》這樣的日本作品。

西方市場日趨分化，而日本遊戲正在填補像《心靈殺手》這樣的作品身後留下的空白。日本遊戲市場雖然比西方市場規模要小，但卻具有西方市場已經喪失的原創性，誕生出一個個獨特的遊戲類型，且已經用行動證明他們還可以獲得財務上的成功。在過去的一年裡，憑藉《女神異聞錄 5 (Persona 5)》、《尼爾：自動人形 (NieR: Automata)》和現在的 MHW，日本的遊戲廠商們一次又一次製作出了享譽業界的現象級作品，並取得超越日本本土的主流市場肯定。

MHW 遊戲內截圖

對於初踏入怪物獵人世界觀的西方玩家來說，這也是為什麼這個全新的世界對他們極富吸引力。異域風情的植被環境當中，玩家作為獵人需要與兇猛的野生巨獸做出你死我活的搏鬥，賺取素材和賞金，在一次又一次追獵和被追獵中，體驗到西方定式的「車槍球」遊戲所無法提供的快感。

而對於日本本土玩家來說，新作也打破了《魔物獵人》系列的一些傳統玩法，而轉而通過全新的製作素材，全新的物理引擎，全新的威脅和亂入系統，誕生出了一部改頭換面的全新《魔物獵人》。這是這個系列未來的一個良好開端，所有的「老獵人們」都值得為之慶賀。

玩家惡搞的 MHW「渣渣輝」版宣傳圖

『新聞來源／華爾街見聞』