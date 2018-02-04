【文／徐玉君】

年關將近，當精華突破千元大關、大江站上三○○元整數關卡、中裕重新站穩二○○元頸線位置，相關個股也隨著指標股表現；而大盤萬點以上的居高思危賣壓陸續釋出，甚麼股票將會相對安全？有獲利、年年有股息、股價相對低檔的真正低基期生醫股，你要開始留意。

提升低基期標準篩股

股價會創新低一定有原因，能否揮別陰霾重新站上成長曲線才是關鍵，去（一七）年是生醫產業相對弱勢的一年，不過在今（一八）年展望樂觀股價提前反映的上述個股，早就成為類股股價翻揚的指標，只是股價來到這裡，以年獲利預估，ＰＥ也實在高得嚇人；選股難度愈來愈高，關鍵還因為目前處於財報空窗期，元月營收沒有懸念，二月又適逢農曆長假，再加上台幣大幅升值的隱憂，第一季營運看來不值得有太大的期待。

那麼，從有限的數據來篩選低基期雄兵吧！除了股價在相對低檔區（ＰＢ低於二）、每年都有獲利、年年穩定配息，還要今年展望絕對較去年成長的個股，雖然符合上述條件的個股不少，但也不是檔檔都有機會，還要觀察今年整體營運，是否真的可以擺脫不確定因素，否則賺了股息、賠了股價，一來一往間，偷雞不著蝕把米，就得不償失了。

從提供包括發電機、馬達及煞車器等運動健身器材零組件的祺驊來看，成立已二十年，期間不斷提升研發實力，目前全球前十大健身器材廠包括喬山、力山、岱宇、Precor、Technogym、Precor、Life Fitness 等，都是祺驊的客戶；近年來除了開發飛輪成車，也積極跨入研發復健醫療器材，六年來業績年年成長，配息也一年比一年高，是穩健成長的好公司。

尤其，去年受惠美系客戶滲透率提升，以及關鍵零組件轉由越南孫公司製造，使得去年第三季營益率創下歷史新高紀錄，達十九．七五％，第四季雖然有季節性影響，不過全年仍然將較一六年成長，估計ＥＰＳ在三．八～四元間，以目前股價計算ＰＥ也僅十二倍不到，如果維持過去三年配息率，仍有機會配發三．二元左右，換算殖利率近七％。

祺驊持續成長力道強勁

再者，今年自行開發的飛輪成車已經開始正式出貨、美國最大腳踏車訓練器客戶月出貨量從數百台攀至二千台左右，甚至還和美國大客戶合作開發阻力器的新應用，預計今年四月完成試產，下半年開始大量生產。而公司跨入的復健醫療器材，已與德國 Millon 合作開發磁控產品，且穩定出貨中。而去年拿下經營權的台灣 Curves 健身房，據點已從一一○間增至近一三○間，且還將穩定增加。這些成長幅度，將支撐祺驊今年ＥＰＳ朝四元以上起跳，法人估計至少四．八元，如此一來，ＰＥ將更低、殖利率還將更高。

來源：《先探投資週刊》 1972 期

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