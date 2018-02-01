前宏利亞洲高層加盟香港本地創科企業 攜手為保險業轉型

香港 2018 年 2 月 1 日電 / 美通社 / -- Coherent Capital Advisors（簡稱 CCA）今天宣佈 John Brisco 將出任首席行政總監，聯同兩位創辦人陳鯤宇先生和顏耀輝先生，成為高浤集團管理團隊一員。

Brisco 先生之前在宏利擔任亞洲區首席資訊科技總監 / 首席營運總監一職，以出色的領導才能，令宏利保險於亞洲區的業務迅速增長。Brisco 亦曾於昆士蘭保險 (QBE) 和安永 (EY) 等公司任職高層。

高浤集團旗下包括 CCA 和 Seasonalife 兩間保險科技公司，使命是要協助業界「相信新的明天」，而目標就是要為客戶、中介人和保險公司將保險變得更簡單。

CCA 融合科技、數據和顧問業務，為亞洲各大的保險公司提供各類服務，並不斷匯聚保險和技術專才。Brisco 先生就是看準了公司對業界的承諾及日漸强大的專才團隊，乘勢加入。

Brisco 先生稱，CCA 熱衷於幫助業界，並帶領保險公司破舊立新，一同進步。他續稱，在以往的工作崗位上遇過無數團隊，卻沒有一支團隊擁有像高浤般的獨特使命或在保險科技方面的雄厚實力，這兩個特質亦是 Brisco 決定與陳及顏合作的原因，希望能合力將保險業界變得更簡單，從而令廣大保險客戶受惠。

關於高浤集團

高浤集團於香港創立及營運。業務包括 Coherent Capital Advisors 和 Seasonalife 等保險科創公司。

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