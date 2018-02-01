1月採購經理人指數 僅住宿餐飲業看未來半年緊縮

中華經濟研究院今 (1) 日公布 1 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，製造業與非製造業中，單月僅見零售業緊縮，而對於未來半年，也僅住宿餐飲業顯示緊縮，顯示製造業景氣持續擴張，而非製造業部份業態略有雜音。

1 月製造業 PMI 續揚 1.0 個百分點至 59.0%，為連續第 23 個月呈現擴張，也是指數創編以來最長擴張期；而非製造業經理人指數 (NMI) 回升 2.6 個百分點至 55.9%，為連 11 個月擴張，並創 2017 年 5 月以來最快擴張速度。

中經院指出，本月 PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產數量和人力僱用均持續呈現擴張；而 NMI 四項組成指標中，商業活動 (生產)、新增訂單和人力僱用皆持續擴張，供應商交貨時間為上升。

中經院院長吳中書說，這個月非製造業看來有「動起來」的感覺。

另外，對於行政院甫宣布新任台灣央行總裁將由楊金龍接任，吳中書對此表示，楊金龍行事一向穩健且資歷完整，也可望延續央行過去一向穩定的貨幣政策，是非常合適的新任總裁。

製造業與非製造業中 僅零售業緊縮

就製造業六大產業來看，PMI 全數呈現擴張，各產業依擴張速度排序為電子暨光學產業 (60.4%)、電力暨機械設備產業 (60.0%)、交通工具產業 (59.6%)、化學暨生技醫療產業 (59.1%)、食品暨紡織產業 (56.4%) 和基礎原物料產業 (55.9%)。

製造業 PMI 變動圖。(圖：中經院提供)

而非製造業八大產業中，有七大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為金融保險業 (63.0%)、住宿餐飲業 (61.5%)、資訊暨通訊傳播業 (61.2%)、教育暨專業科學業 (60.9%)、批發業 (53.5%)、運輸倉儲業 (52.2%) 和營造暨不動產業 (52.0%)，僅零售業呈現緊縮 (49.0%)。

非製造業 NMI 變動圖。(圖：中經院提供)

除了 PMI 指數外，中經院也指出，全體製造業的原物料價格指數已連續 6 個月維持在 70.0% 以上的上升速度，且指數一口氣躍升 6.0 個百分點 79.2%，是指數創編以來最快上升速度。

另一方面，全體製造業「新增出口訂單指數」續揚 3.5 個百分點至 59.1%，連續第 23 個月呈現擴張。

製造業看未來半年景氣指數 創 10 個月來最高點

至於未來半年怎麼看？全體製造業「未來六個月景氣狀況指數」已連續 23 個月擴張，且指數躍升 6.9 個百分點至 65.7%，是 2017 年 4 月以來最高點。

非製造業中 僅住宿餐飲業看未來半年景氣緊縮

而非製造業「未來六個月景氣狀況指數」已連續 5 個月呈現擴張，且指數回升 2.8 個百分點至 55.0%。

八大產業中，有七大產業回報未來六個月景氣狀況呈現擴張，各產業依指數擴張速度排序為運輸倉儲業 (63.0%)、教育暨專業科學業 (62.5%)、零售業 (61.5%)、金融保險業 (60.0%)、資訊暨通訊傳播業 (57.9%)、批發業 (56.4%) 與營造暨不動產業 (51.6%)，僅住宿餐飲業 (45.8%) 回報未來六個月景氣狀況為緊縮。