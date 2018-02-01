強信發行3億元可轉債完成募集 2/5上櫃掛牌交易

自動化縫紉設備及自動化裝置廠商強信 (4560-TW)，發行 3 億元無擔保公司債 (CB) 募集資金，今 (1) 日宣布完成募集，這是強信上市以來的首度市場籌資案，將於 2 月 5 日上櫃掛牌交易，其轉換價為 50.7 元。

強信已在 2015 年完成第一個五年計畫，內容包括興建資材大樓及精密鑄件自行生產投資等。從 2016 年起開始的第二個五年計畫，將大幅強化縫紉機自動剪線、送料、切帶等自動化裝置。強信此一上市以來首度市場籌資 3 億元，即為支應第二個五年計畫，主要用途為償還銀行借款、充實營運資金及資本支出。強信也預期， 隨著兩期五年計畫落實，該公司 2020 年營收將倍增。

強信在去年 12 月營收以 1.41 億元創新高，月增 6.79%，年增 2.37%，累計全年營收 13.72 億元，年增 16.67%，去年第 4 季營收 3.9 億元，也創新高，季增 15.33%，年增 26.17%。

強信 2017 年前 3 季財報營收 9.82 億元，毛利率 40.89%；稅後純益為 1.44 億元，年增 11.41%，每股純益為 2.43 元。去年營收為 13.72 億元，年增 16.67%。

強信目前營收結構仍以刀具占比最高並超過 50%、針位產品居次在 10%，自動化裝置機構件營收比重正在在上升之中。隨著縫紉機市場朝自動化新裝及維修發展，強信對自家開發的縫紉作業自動化裝置後市成長性看好，主要基於緊接下來功能衣料市場與快時尚產業的同步走揚，將可推升縫紉機自動化新裝及維修市場成長幅度。