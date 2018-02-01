5家投信角逐基金界聖盃 由安聯投信抱回

國際知名媒體《指標》雜誌舉辦的年度台灣基金大獎得獎名單出爐，可說是為投資人選擇好基金的指標，共有 36 家業者在 57 個類別裡贏得獎項，而「年度基金公司大獎」由 5 家投信角逐，最後由安聯投信抱回。

BENCHMARK《指標》基金大獎在香港已舉辦 14 年，《指標》行政總裁兼發行人鮑婉玲表示，評核方法不斷積累與改良，結合量化和質化兩種評核準則，量分評核部分精挑細選出 55 個「最佳表現共同基金（Best Performing Fund）」、「最佳表現定期定額獎（Best Performing Regular Savings Fund）」和「最佳表現 ETF 大獎（Best Performing ETF）」獎項。

ETF 實力大獎 元大稱王

經過激烈評核後，在實力大獎表現深受評審肯定的業者，ETF 方面，元大投信勇奪三大獎，包年度品牌大獎、投資人教育、產品創新的「同級最佳獎」，國泰投信也抱回產品創新的「傑出表現獎」。

共同基金實力大獎 富蘭克林和安聯 封王稱后

共同基金的實力大獎，共有五家業者獲頒八個獎項，各次項目的贏家分別是：富蘭克林投顧抱回年度品牌大獎和投資人教育的同級最佳獎；安聯投信也贏得兩座獎項，分別是風險管理的「同級最佳獎」和投資人教育的「傑出表現獎」。路博邁也連下兩城，在風險管理和可持續投資兩獎項上，獲評為「傑出表現獎」公司；法國巴黎資產管理，則是贏得可持續投資的「同級最佳獎」。

5 家角逐基金獎聖盃 安聯抱回大獎

至於 BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎的最大獎項 ─「年度基金公司大獎（Provider of the Year），由大獎評審團再從獲獎基金數最多的前 5 家基金公司，參考 MSCI 提供企業社會責任（ESG）研究素材，檢視這些基金公司如何將 ESG 應用到旗下基金，透過投資營收和獲利成長的公司，同時能夠善盡對環境、社會和公司治理的責任，進而評核選出「年度基金公司大獎」得主。」

這個獎項備受各地財富管理界的重視和推崇，視為基金獎的「聖盃」，今年最後入圍角逐的基金業者有富蘭克林投顧、安聯投信、景順投信、路博邁投信和駿利亨德森投資五家，最後由安聯投信勝出，贏得本屆「年度基金公司大獎」的「聖盃」。