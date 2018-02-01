【富蘭克林投顧】富蘭克林奪金居冠 再創連年獲獎19年紀錄

新年報喜，今年率先發佈的「指標年度台灣基金大獎」，富蘭克林不負眾望以七項大獎，一舉成為本屆獎項中共同基金獲獎最多的基金公司（註 1），包括年度品牌大獎、最佳投資人教育大獎、全球固定收益團隊、新興市場股票團隊、美國大型股票團隊及科技團隊等獎項，今年成立屆滿 50 年的富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金），更勇奪「美國大型增長型股票」類別「最佳定期定額基金大獎 - 同級最佳獎」，獲獎不只驗證基金經理團隊跨越新興與成熟市場的全方位操盤實力，亦有持續投注資源耕耘基金理財教育的肯定，展現富蘭克林放眼全球、深耕在地的一貫經營哲學。

富蘭克林全球投資專家 團隊大獎跨界肯定

過去一年全球股債市齊揚，不只帶動投資信心返場，獲利機率也大幅提升，對資產管理公司來說，要在各大基金獎中竄出頭，競爭也相對白熱化。今年備受期待的基金獎盛宴從香港 Benchmark「指標年度台灣基金大獎」揭開序幕，富蘭克林去年度整體表現突出，在團隊大獎中斬獲連連，共奪下新興市場股票團隊、美國大型股票團隊、全球固定收益團隊、科技團隊等四座團體獎項。

富蘭克林表示，去年金融市場延續多頭氣勢，欲從眾多競爭對手中嶄露頭角，獲得投資人或評審單位青睞，更需要全球團隊跨界合作，即時分享各地股債市行情，才有利於為投資人搶得先機，今年團隊大獎表現出色，顯示股票團隊與固定收益團隊操盤實力過人，而其中股票團隊更是在新興股市與成熟股市指標 - 美國大型股獲得雙重肯定，彰顯經理團隊的靈活與宏觀視野。

不只在股票資產管理表現傑出，「全球固定收益團隊」也獎落富蘭克林，總代理的債券型基金，例如富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）以及富蘭克林坦伯頓全球債券基金（本基金之配息來源可能為本金）等，皆是歷年基金獎的常勝軍。

富蘭克林立足美國逾七十年 穩居美股第一把交椅

富蘭克林坦伯頓基金集團以美國開國元勳之一的班傑明．富蘭克林為名，承襲「節儉、審慎」的儲蓄財富及投資哲學，立足美國展開全球化的共同基金版圖佈局，經歷美股多次重大空頭事件考驗，深耕美國迄今已超過七十年，在今年的「指標年度台灣基金大獎」裡，以厚實的美股經驗，榮獲美國大型股票團隊、科技團隊兩項團隊大獎。

美股團隊平均操盤實力突出的同時，旗下富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金）也獲得「美國大型增長型股票」大獎，是濃縮富蘭克林經營哲學的代表基金之一，亦是獲獎常客，自 2010 年起在台累積獲獎數已高達 13 座（註 2），該基金成立剛屆滿五十年，其資深程度在台灣核備美國股票基金中僅次於富蘭克林成長基金（本基金之配息來源可能為本金）（理柏，2017/11 月底），一路以來始終秉持聚焦領導性創新題材，精選受惠於全球科技產業持續進步之標的，現階段持股以科技、健康醫療為主，穩健中又兼顧積極選股的策略，讓基金表現歷久彌堅，深受不同年齡層的投資人信賴。

富蘭克林新興市場專家 識途老馬持續挖金礦

富蘭克林不只深耕美國，也是早期率先深度佈局新興市場的資產管理公司之一，最大特色在於在地化經理團隊由來自 26 個國家、超過 50 位投資組合經理人與分析師所組成，平均擁有 15 年以上的業界實務經驗（註 2），由下而上的投資心法及實地訪查的策略奏效，今年二度蟬連「指標年度台灣基金大獎」中新興市場股票團隊大獎寶座，顯示新興市場團隊實力。

逾 30 年的新興市場操盤經驗讓富蘭克林穩居新興市場基金的領導地位，現階段在台灣總代理已核備的新興市場基金高達 12 檔之多，類型也十分多元，單一國家到區域、大型股到中小型企業，滿足不同投資人理財所需。

國民的基金 19 年獲獎不中斷 在地深耕、守護財富

自 2000 年台灣引進國外公正單位評比績優基金制度而設立基金獎項開始，富蘭克林不僅是得獎常勝軍，更立下 19 年得獎不中斷的紀錄高牆（註 3），而歷年得獎基金類型多元，其中更不乏成立時間悠久、身經百戰卻仍擁有傑出表現的資深老牌基金，加上經驗豐富的股票及固定收益團隊，一路護衛投資人的財富。

總代理的基金、團隊操盤能力受肯定的同時，今年「指標年度台灣基金大獎」中，富蘭克林長期耕耘基金理財教育的行動也獲評審單位認同，獲頒「最佳投資人教育大獎」，而優質的基金、實力堅強的管理團隊與堅持不懈的理財諮詢服務，更讓富蘭克林榮獲「共同基金 - 年度品牌大獎」，堅守對全球投資人財富的守護承諾。

註 1：資料來源：指標雜誌，截至 2018/2/1，獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證；在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」，至多有兩名與同級最佳獎得主差距不到 5% 的供應商將獲頒「傑出表現獎」。

註 2：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至 2017 年底。

註 3：自 2000 年起至 2018/2/1 止, 富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金 19 年來共獲 198 座台灣基金獎獎項。資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨 Smart 智富、台北金融研究發展基金會, 獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年 9 月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。

◇新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。

◇本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站下載，或逕向本公司網站查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

