3個理由，巴西基金值得買！

巴西股市 迎政治利多 新聞來源: 經濟日報 2018/01/26 巴西法院宣判，駁回前總統魯拉的上訴案並加重刑期，目前市場臆測魯拉參加今年總統大選的機會降低，巴西股匯市慶祝，巴西聖保羅指數 24 日大漲 3,001 點漲幅逾 3.7%，再創歷史新高。法人預期，政治利多降低搭配央行降息，有利巴西後市表現，帶動拉美基金績效，可續抱相關基金。

巴西將於 10 月舉行總統大選，而原本呼聲最高的前總統魯拉 (Luiz Inacio Lula da Silva) 因涉貪案被判刑，他雖不服判決並上訴，但上週被巴西法院駁回並加重刑期至 12 年 1 個月，市場預期魯拉今年參加總統大選機率降低。

若魯拉無法參選，意謂著屬於左派的工黨將面臨無其他強力候選人的困境，則本次總統大選將有較大可能由極右派的候選人波索納洛 (Jair Bolsonaro) 勝出，由於波索納洛政見較為親商，且支持年金改革等政策，較受投資市場歡迎，因此當魯拉上訴被駁回的消息釋出後，巴西聖保羅指數大漲逾 3%。而除了政治風險降低外，我們看好巴西股市還有以下三個原因：

1. 消費者與企業家同步樂觀

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/01/31；資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

由於巴西盛產原物料 (豆類、石油、鐵礦砂等)，許多人會將出口數據的好壞與巴西經濟直接掛鉤，但其實出口只能反應一部分的經濟狀況，最主要還是要觀察巴西的消費支出。根據彭博資料顯示，消費支出占巴西整體 GDP 比重達 66%，因此，消費支出增加與否，對於巴西經濟成長至關重要。由上圖可看到，自 2016 年開始，巴西的消費者信心與企業家信心指數皆從低點反轉並持續向上，意謂著無論是個人還是企業都對於巴西未來景氣看法樂觀。

理論上，當個人對於未來景氣信心滿滿就會增加消費支出，購買更多的商品與服務，使得企業獲利增加，進而推升企業信心，而對未來充滿信心的企業就會開始增加投資，並雇用更多員工或提升薪資，此舉將刺激勞動市場蓬勃發展，而轉佳的勞動市場與上漲的薪資則會讓消費者對於未來更趨樂觀，形成一個正向循環。

2. 巴西企業盈餘展望佳

節節高升的企業獲利是我們持續看好巴西股市的另一個原因。由下圖可看到，比較金磚四國企業獲利能力，從已實現的獲利來看，過去 12 個月，巴西企業的盈餘成長率為 33%，大幅領先印度、俄羅斯與中國，而就未來獲利成長性來看，根據彭博資料顯示，分析師對於金磚四國未來 12 個月企業盈餘成長，仍以巴西居首，預期巴西企業未來 12 個月的盈餘將可成長 55%，建議投資人不可錯過企業獲利正處於爆炸性成長階段的巴西股市。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/01/31；巴西股市使用聖保羅指數、印度股市使用標普孟買 SENSEX 指數、俄羅斯股是使用 RTS 美元指數、中國股市使用恆生國企指數；此資料僅為歷史數據與分析師預估，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 通膨低，巴西央行具貨幣寬鬆籌碼

最後一個支持我們看好巴西股市的理由就是，相比已開發國家正在逐步緊縮貨幣，巴西仍處於貨幣相對寬鬆的環境 (目前巴西官方利率為 7%，為歷史低點)，有利經濟持續擴張。據彭博資料顯示，目前的巴西通膨率為 2.95%，低於央行目標的 4%，表示央行仍有可能透過降息來刺激經濟成長，部分分析師認為今年年初巴西的官方利率可能介於 6.5%~7.0% 之間，顯示巴西央行的貨幣寬鬆政策尚未到盡頭，有利經濟與股市的表現。

鉅亨投資策略

政治風險降低 + 企業獲利佳，瞄準巴西股票基金

鉅亨基金交易平台認為，巴西由於政治風險降低，且正處於經濟復甦的初期，貨幣政策相對寬鬆，再加上企業獲利極具爆發力，建議投資人可適時布局巴西股票型基金。

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