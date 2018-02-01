分析員﹕港股將低開 33000點成阻力

美國三大指數在1月份最後一個交易日悉數高收，惟港股在美預託證券(ADR)卻表現疲弱，市場人士認為，大市今日低開，後市將於32500至33000點之間上落。

道瓊斯指數收市報26149點，升73點或0.3%，標準普爾指數收市報2824點，升1點或0.1%，納斯達克指數收市報7411點，升9點或0.1%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7533點，跌54點或0.7%，德國DAX指數收市報13189點，跌8點或0.1%，德國DAX指數收市報5481點，升8點或0.2%。

港股在美預託證券(ADR)普遍低收，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報26.22元，較本港收市價低0.9%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報6.18元，較本港收市價低0.3%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報82.37元，較本港收市價低0.3%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.29元，較本港收市價低0.9%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.79元，較本港收市價高0.5%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，大市將會低開，並預期後市會在32500至33000點之間上落。

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