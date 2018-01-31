退休金怎麼存 小資族投資2步驟 效率累積現金流

根據摩根投信今 (31) 日公布定期定額投資人調查，有 5 成投資人目前退休準備金低於 500 萬元，法人表示，退休金愈早準備愈好，建議還沒開始準備退休金的小資族，可先透過定期定額投資基金，待累積一定資產，再搭配單筆投資，運用時間及複利效果，有效率地累積一筆未來的退休金。

摩根投信執行董事劉玲君表示，據調查，近 4 成 (36.7%) 投資人退休金準備介於 101 萬至 500 萬之間，另有 22% 表示目前籌措到的退休金介於 501 萬至 1000 萬，較去年調查顯著成長 3.2 個百分點，不過，整體看來，仍有逾 5 成投資人目前退休準備金低於 500 萬。

劉玲君說，民眾常把退休規劃想得太難，而蹉跎提早準備的時程，建議一般民眾可以計劃一張「退休進度檢查表」，根據自己目前年齡和月薪，以及預計幾歲退休，提早了解自己還有多少退休金缺口待補足。

她舉例，若以現年 30 歲，每月收入新台幣 3 萬元，預計 65 歲退休來套用至該檢查表，每月撥出 10% 薪資，約 3000 元，紀律投資基金至 65 歲退休，所累積的退休資金加上勞保年金，即可滿足退休後的資金需求。

而針對尚未跨出存退休金第一步的小資族，劉玲君建議，可先透過定期定額投資基金，透過每月固定扣款做為退休金的規劃，不僅可運用長期平均法攤平成本，更可達強迫儲蓄效果，待累積到一定資產後，再搭配單筆投資在適合自己風險屬性的投資工具上，運用時間及複利的效果，便能一步一步完成退休金的準備。