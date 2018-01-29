人民幣升值有何風險？

綜合證券時報、証券日報今 (29) 日報導，人民幣中間價今日再度上調 169 點，報 6.3267，已是連續七個交易日調升，升至 2015 年 11 月 2 日以來最高。自 2017 年以來，人民幣兌美元累計升值 8.8%，兌港幣累計升值 10%，但對貿易加權的一籃子貨幣基本持平。 中金公司從多個方面分析認為，人民幣匯率變動對中國進出口貿易影響較小，但對相關行業的影響或比較明顯。

在貨物貿易層面，中金公司認為，考慮到人民幣有效匯率保持基本穩定，人民幣匯率變動對中國進出口量增長的總體影響有限。然而，由於不同行業 / 公司的成本和收入結構不同，因此在人民幣兌美元升值過程中，行業和公司層面有明顯的「贏家」和 「 輸家 」 。例如，一些造紙廠商因其成本以美元計價而收入以人民幣計價而有望受益。另一方面，由於對美國市場的依賴度較高，電子、紡織、家具、汽車、機械、玩具及鞋類等行業出口商的利潤率可能承壓。

東方證券認為，人民幣的持續強勢，利好進口國外原材料的進口企業，如造紙（中國對外貿易多數是美元結算）、出境遊主業上市公司以及航空股、人民幣資產（包括地產金融）等等。如果美元短期內無法擺脫疲軟態勢，則進一步利好未來原油等大宗商品的價格。

天風證券表示，考慮造紙板塊的盈利能力在淡季仍延續上升態勢，行業目前估值水平依然便宜，以及人民幣對美元的升值創 2017 年以來的新高，繼續堅定看好造紙板塊。

中信證券則分析認為，1、從成本收益分析，成本中海外進口部分占比越高，產成品出口占比越低，則受益於人民幣升值的彈性越大；2、從資產負債表的角度出發，由於目前國內企業的外債主要還是以美元標價，因此對於海外負債較多的行業而言，人民幣上漲會引發企業價值重估，降低負債壓力，這其中以航空為典型；3、從業務類型的角度出發，對於開展海外業務的行業，此輪人民幣上漲將刺激國內需求，典型的是旅遊業。

在服務貿易層面，中金公司表示，香港和澳門的旅遊收入對人民幣升值可能最為敏感，而日本和美國的旅遊業也在一定程度上受益。過去一年多來，中國居民的名義收入加速上升，加上目的地貨幣兌人民幣明顯貶值，大幅提振了以當地貨幣計價的中國遊客的 「 購買力 」 。

從財務損益的角度看，中金公司表示，美元債務占比較高的公司有望在升值中受益，而此前大量 「 囤積 」 美元的公司 / 行業可能會面臨較大的匯兌損失。據中金公司分析，外幣外債發行較多的行業包括金融、地產、能源、電力和航空等行業。另一方面，中金公司認為外匯 「 囤積 」 較多的很可能是中國幾個出口占比最大的行業。

光大證券認為，本輪人民幣對美元的升值短期利好中國資本市場。一般認為，本幣升值不利於出口，但本輪人民幣兌美元升值，對一籃子貨幣則基本保持穩定，從而對中國出口不會造成衝擊。

從資本帳戶來看，人民幣兌美元升值減小私人部門外債還款壓力，改善其資產負債表，在中國融資條件收緊的情況下，起到了「鬆信用」的作用。這種情況下，全球股市普漲也帶動了 A 股情緒，中國的板塊分化指標亦顯示慢牛行情短期或將延續。

經濟學家看人民幣如何影響經濟

中銀香港首席經濟學家鄂志寰認為，人民幣匯率走強為人民幣國際化進程帶來更大的發展空間。相關資本管控措施陸續調整，人民幣出入的限制進一步放開，有利於人民幣跨境使用。同時，匯率走強後，市場預期明顯改變，資本外流壓力減輕，整體而言，匯率風險下降有利於防控金融風險。此外，匯率升值幅度仍然溫和，對進出口影響尚未顯現。

蘇寧金融研究院宏觀經濟中心主任黃志龍表示，當前，人民幣對美元升值幅度仍然相對有限，而且人民幣匯率指數保持相對穩定，這對出口的負面作用並不大，同時人民幣對美元穩中趨升有利於穩定資本流動的預期，抑制資本外流的意願。當然，也需要密切關注人民幣升值過快對經濟和出口的負面影響。

短期來看，黃志龍認為，短期匯率走勢的波動性越來越大，目前看，在美元指數持續貶值了將近一年時間後，不排除美元指數出現階段性回升的可能。但是，從中長期來看，人民幣匯率仍將跟隨美元被動波動，美元也將大概率保持震蕩走低的態勢，人民幣對美元也將穩中趨強，但升值的幅度仍可能低於美元貶值幅度。

鄂志寰則表示，人民幣短期走勢主要看美元指數趨勢變化，如果美元繼續走弱，人民幣可能進一步擴大升幅，但仍以保持對一籃子貨幣的基本穩定為前提條件。短期需要關注貿易戰的潛在風險。

中金公司認為，在美元繼續走弱背景下，資本流出包括中國在內的新興市場而回流美國的壓力將繼續減緩；另外，2018 年中國經濟基本面改善更是為人民幣提供了有力支撐，基於對 2018 年美元走勢的預測，中金公司將 2018 年底美元 / 人民幣匯率預測從之前的 6.28 調整為 6.18。