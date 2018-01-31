【異動股】銀行板塊午後持續走強 南京銀行(601009-CN)漲逾3%

成都銀行(601838-CN)今日上市，帶動銀行板塊上漲。午後，銀行股持續走強，截止發稿，南京銀行(601009-CN)漲3.12%報10.05元，甯波銀行(002142-CN)漲2.45%報19.69元，招商銀行(600036-CN)漲2.36%報33.34元，貴陽銀行(601997-CN)、平安銀行(000001-CN)漲近2%，常熟銀行(601128-CN)、中信銀行(601998-CN)、中國銀行(601988-CN)、光大銀行(601818-CN)等股均有不錯表現。

天風證券分析認為，此輪銀行股表現與曆史情況較為不同的是，并無政策層面的大幅寬松，亦無逆周期調控之下的規模紅利。但可從基本面、政策面看到較強的支撐。銀行股或處在估值重構大趨勢中，如何重視都不為過。

當前雖已是板塊性機會，但中長期仍需關注基本面，精選業績好的個股，業績驅動風格延續。首推農行，低估值且基本面改善大，仍有較大上行空間。

此外，作為2017年A股唯一一家過會的銀行，成都銀行今日(1月31日)在上海證券交易所挂牌交易，開盤即大漲，成都銀行股價現報10.7元/股，漲幅為44.06%。成都銀行此次發行，每股發行價格為6.99元，發行市盈率9.99倍，所募集的約25.25億元將全部用于充實資本金。成都銀行的業績表現在2017年突飛猛進，據其1月29日發布的2017年度業績快報顯示，截至2017年末，成都銀行總資産4345.39億元，增長20.39%;2017年度實現營業收96.54億元，增長12.13%;歸屬于上市公司股東的淨利潤39.09億元，增長51.69%。

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