【異動股】方大炭素(600516-CN)直線跳水跌停 逾17萬手賣單封盤

今日，方大炭素(600516-CN)早盤低開震蕩下行，在持續抛壓下，方大炭素(600516-CN)股價午後突然出現急跌随後跌停;截止發稿，該股牢牢封住跌停板報29.64元，逾17萬手跌停價賣單封盤，成交金額近33億元，換手率為6.12%。

消息面上，此前，方大炭素1月29日晚間發布2017年業績預增公告，預計2017年度實現的淨利潤與上年相比，將增加35.57億元到35.9億元，增長5273%到5323%；公司2016年實現的淨利潤為6744.89萬元。

公司表示，2017年受電爐煉鋼比例上升等因素的影響，對石墨電極的需求大幅增加;同時，受環保政策趨嚴及石墨電極生産周期較長等因素影響，石墨電極供給偏緊。因市場供需格局較2016年發生較大變化，石墨電極價格上漲，公司盈利能力顯著提升。

分析認為，方大炭素的投資邏輯簡單直接，本質是由産品價格暴漲帶來的價值重估。市場對于周期股的投資向來是，随着一波行情上來，業績兌現之後就紛紛離場。雖然現在市場對石墨電極有一定預期，但價格的走勢不好把握。如果價格松動，那股價就會有較大的下跌。

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