【港股午評】港股半日倒升 內險發力

投資者今早再次坐一次過山車。外圍股市表現疲弱拖累大市今早低開，其後跌勢一度擴大至接近300點。以為大市失守32300點，甚至下試更低水平？若有此想法的投資者，相信最終又一地眼鏡碎，因為大市在中午收市前從低回升，成功收復32600點。

恆生指數中午收市報32745點，升138點；國企指數中午收市報13474點，升84點，成交額為980.22億元。

內銀及內險股今早回升成為大市上升動力，不過內險股表現更勝一籌，發出盈喜的中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股半日升幅達3%，中國太平(00966-HK)半日升幅達4%。為何內險股可以有較佳表現？與日前內險股率先轉弱，形成落後於內銀形勢有關。午後要追內銀或是內險，對不起，午後只有3個小時，難以判斷要追內銀或是內險好。更何況今日大市應可以止跌回升，但是在32800點會否遇上阻力，令到追貨者難取得理想回報。總之投資者今午不應太進取為佳。

手機設備股今早普遍回升，其中舜宇光學(02382-HK)升幅更達3.6%，股價似有收復110元關口的跡象。手機設備股早前股價下跌，與蘋果擬削減iPhone X訂單有關。今日回升是因為投資者已消化了有關負面消息，或只是技術反彈？相信兩個元素均存在，惟後者機會較大。

內房股今早紛紛向下，與中國恆大(03333-HK)發行可換股債券集資有關。不過個別內房股跌幅有限，相信與投資者預期相關上市公司在短期內未必會再次集資有關。投資者可以再稍等一下，再決定是否採取行動。

萬洲國際(00288-HK)今早突然爆升逾5%，是否值得要跟進？請自行決定。

2018年1月31日中午12時51分

文﹕張偉倫

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