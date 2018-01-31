人民幣支撐A股基金 外資挺3亮點產業

人民幣上周續創 2 年新高，激勵 A 股基金在內的人民幣資產持續強勁，法人表示，國內 45 檔大中華股票型基金及 A 股基金，半年來成績顯著回升，預期在外資力挺 A 股的大金融、大地產、大消費 3 亮點產業下，基金表現有望續強。

觀察人民幣走勢，市場預估美元指數若跌至 87，人民幣將在上半年直衝 6.2 美元，短線上，因農曆年前資金需求高，加上美元指數走弱，預料人民幣將維持近期的升值走勢，包括 A 股基金、中國平衡型基金等人民幣概念資產可望受惠。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，上證綜合指數上周突破去年起跌位置 3538 點後，旋即在高檔震盪整理，短線結構呈現逢高有獲利了結賣壓格局，本周投資人可觀察能否一舉突破 3575 點短壓區，若順利突破，則有機會向股災反彈高點 3684 點挺進。

許智洋說，除了金融含券商板塊續熱之外，隨春節假期愈來愈近，包括食品飲料、旅遊等消費概念，再度成為盤面關注焦點，同時也是近期資金進出較為頻繁的板塊。

展望後市，自去 (2017) 年起，中國政府就開始在引導市場對 GDP 增速下降的預期，進而轉向高質量發展，因此，若中國官峰對環保、科技、創新等高質量產業實際政策落地，有望帶動相關企業獲利提升。