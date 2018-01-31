自己公車自己規劃 新北首創跳蛙公車APP

台北市交通局首創全國建置「跳蛙公車 APP」，讓北北基桃民眾上網自創路線，自己公車自己規劃，局長王聲威說，過去業者開公車路線，相當耗時，最短需要三個月以上，現在民眾可以透過 APP，只要上網自創路線，募集到 20 人以上，路線就會在 20 天內開出路線，票價會依照公車計費標準收費。(林麗玉報導)

許多上班族，儘管想搭乘公車上班，卻苦無沒有直捷的路線可搭，只好騎乘機車、開車，打破過去客運業者開通新公車路線，不是客運業者申請，就是政府規劃由上而下的框架，新北市交通局這次首創全國，建置「跳蛙公車 APP」，讓北北基桃民眾可以自己的公車自己規劃，交通局長王聲威說，北北基桃民眾可以透過 APP 自創跳蛙公車路線，輸入要去的地方及希望幾點到，之後上網只要募集到 20 人以上，路線就會在 20 天內開出。

局長王聲威說，過去政府、客運業者規劃公車路線，都需要由業者調查搭乘的需求量等，再提案到路線審議委員會審議，如果跨縣市，還要徵詢縣市政府意見，流程相當冗長，通常需要至少三個月、半年以上，這次透過 APP，民眾自創路線，只要達 20 人以上，路線就會在 20 天內開出。至於票價訂定，會依照目前各縣市的公車計費標準收費。