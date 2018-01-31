騰訊信用分宣佈公測 佈局金融業務對戰阿里芝麻信用分

騰訊信用分１月３０日宣佈公測，向全部使用者開放。超9億的微信用戶和5億多QQ活躍用戶都可以查詢並使用騰訊信用分，打破了芝麻信用分一家獨大的格局。

也許在1、2 年前，大家對信用分還不太熟悉，但經過芝麻信用分對市場和用戶的培養，大家都能夠在多個應用場景裡使用信用分。

騰訊信用

如何使用騰訊信用分？根據流程，在微信公眾號搜索“騰訊信用”並關注，進入頁面後點擊功能表列“我要查分”，再根據提示輸入姓名、身份證號、手機號，通過手機驗證碼驗證後就可以看到查詢結果。

騰訊信用分提供信用免押、金融服務、信用優惠、限時優惠等服務類別，具體包括免押金租房、免押金騎車、微粒貸借款、分期消費等等。

據瞭解，在此次全面開放公測之前，騰訊信用曾有過兩次嘗試。一次是2017年8月8日，騰訊信用分對部分手機QQ用戶開放公測；另一次則是11月16日，騰訊乘車碼小程式在廣州地鐵全面開通，騰訊信用宣佈接通免押金騎摩拜等功能，不過範圍還是僅限於廣州地區。

進入2018年，騰訊在金融業務方面的佈局更加積極。1月初，騰訊剛剛拿下一張協力廠商基金代銷牌照，而此舉距離2017年拿下保險仲介牌照、微保上線填滿九宮格不過短短兩三個月時間。

隨著牌照佈局的逐漸完善，騰訊金融業務版圖越來越大，原來的騰訊理財通、微黃金等產品被整合在FiT的理財業務線下，微信支付、QQ錢包、財付通為支付條線，保險、征信、金融雲、區塊鏈等業務統一于創新金融板塊下，加上B端服務，形成了較為清晰的生態圈。

來源: 觀察者網

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