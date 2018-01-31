巴士在線(002188-CN)因法人總經理失聯 2017年預虧超15億元

巴士在線(002188-CN)1月30日晚間發布2017年度業績預告修正公告。公司于2017年三季報中預計與上年同期相比，2017年度歸屬于上市公司股東的淨利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形，盈利金額16,400萬元-21,000萬元。修正後的預計業績為虧損150,000萬元-180,000萬元，上年同期為盈利9,360.07萬元。

公告稱，本次業績預告與前期業績預告出現重大差異的主要原因是公司全資子公司巴士在線科技有限公司業績預估與前期業績預估存在較大差異，以及由此造成的商譽大幅減值。由于2017年王獻蜀身兼上市公司董事、法定代表人、總經理，巴士科技董事長、法定代表人、總經理，巴士科技相當部分業務均由王獻蜀本人直接聯系。王獻蜀在2017年突然失聯，至今無法正常履職，導緻諸多業務陷于停頓，衆多客戶采取觀望、回避等不合作的態度，公司相當部分應收賬款出現逾期。出于謹慎性原則及對投資者負責任的態度，并征詢會計師事務所意見後，公司董事會決定對該部分業務暫時不予确認收入。因此巴士科技預測業績與前期預測數相比下滑幅度較大。公司同步考慮了由此帶來的商譽減值。

因王獻蜀至今無法正常履職一事對公司業績造成重大不确定性，公司及公司董事會向廣大投資者緻以誠摯的歉意。公司將積極與相關客戶進行溝通，維護公司及投資者利益。

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