內險股發力 港股跌勢大收窄

受到外圍股市下跌影響，港股繼續處於弱勢，大市低開171點，其後跌幅大幅收窄，恆生指數最新報32577點，跌30點；國企指數最新報13412點，升22點。
內銀股表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.84元，跌0.2%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.63元，無升跌，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.81元，升0.2%，郵儲銀行(01658-HK)最新5.18報元，升0.8%。
內房股近期頻頻抽水，中國恆大(03333-HK)宣布發行可換股債券集資，最新報25.7元，跌7.7%，融創中國(01918-HK)最新報37.35元，跌2.4%，龍湖地產(00960-HK最新報25.8元，升0.6%，碧桂園(02007-HK)最新報16.44元，跌1.2%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報91.4元，升1.3%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報26.3元，升2.5%，中國太平(00966-HK)最新報32.85元，跌1.9%，人保集團(01339-HK)最新報4.43元，升0.5%。
科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報460.4元，跌0.3%，易鑫集團(02858-HK)最新報6.3元，跌1.3%，閱文集團(00772-HK)最新報80.6元，跌0.1%。
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