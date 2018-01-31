【先機環球投資】市場快訊：歐元區QE逐步退場 新興本地債看漲

歐元區縮減 QE 歐元強 美元弱

自 2018 年 1 月起，歐元區正式開始縮減 QE(量化寬鬆貨幣政策) ，每月資產購買規模將會減少一半，從原本的 600 億歐元降至 300 億歐元。顯示歐元區經濟持續復甦，自 1 月縮減購債規模至今，歐元兌美元升值 3.35%(參閱圖一)，隨著歐元區經濟持續復甦，歐元有望持續走升。

歷史經驗顯示 縮減 QE 期間貨幣走升

自 2014 年 1 月起，美國正式縮減購債規模，直至 2014 年 10 月完全退場，期間美元指數累計上漲約 25%，顯示經濟復甦環境之下，將拉抬匯價走升 (參閱圖二)。今年起隨著歐元區 QE 退場，歐元匯價有望受到拉抬。

歐元走升環境 新興市場貨幣表現強勁

回顧過去，歐元走升、美元走弱環境下，新興市場貨幣表現強勁 (參閱圖三)。自 2006 年以來，歐元強勢上漲期間，新興本地債券指數亦表現強勁，7 個歐元升值波段，新興本地債平均上漲約 22%。美元指數成分貨幣中，有 58% 來自歐元，當歐元走升之時、美元指數走弱；而美元指數走弱同時，新興市場匯價通常會明顯升值。目前歐元區 QE 退場才剛開始啟動，歐元匯價仍有相當大的升值空間，歐元走升打壓美元指數的環境下，預料新興市場本地債將有更突出的表現。

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