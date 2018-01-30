【港股解碼】大興收購，雅高控股再拓業務範疇是順勢而爲還是無奈之舉？

昨日晚間，港股上市的大理石生産商雅高控股（03313-HK）公告宣布，公司于29日交易時段後與獨立第三方訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，可能將收購RighteousRise 60%股權：

（截自雅高公告原文）

據悉，RighteousRise持有富盈(林氏)石材及富盈建工全部股權，其中富盈(林氏)石材主要從事大理石及花崗岩材料及産品的貿易以及提供建築服務；富盈建工則主要從事提供建築服務。作爲一家大理石生産商，雅高主要從事大理石開采、加工、貿易及銷售以及商品貿易業務。

那麽此次計劃收購事項涉及建築服務業務，雅高這是又要大興收購再擴業務範疇了？這裏之所以說到“又”，自然是因爲在此之前雅高的收購舉動已不算少。細細想來，自2013年12月30日登陸港交所挂牌至今，雅高上市時日不算很長，但所經之事總也不少了。

礦業起家，要轉型消費類公司？

初上市時，公司仍名爲“雅高礦業”，主營大理石開采、加工及銷售業務。2014年7月，雅高礦業發布公告透露了公司業務發展的策略爲：“在集團龐大而優質的大理石礦儲量以及豐富的行業經驗基礎下，掌握先機，詳細分析大理石相關行業上下遊各環節，以采取最佳的行業定位及發展策略，肩負爲大理石行業訂立産品標准的責任，以自身擁有標准化産品示範生産及高端産品設計能力，致力打造更廣闊的産銷渠道，矢志成爲大理石行業的卓越品牌。”

具體來說，雅高計劃提早完成標准化加工廠房的建設及投産、在加工環節引入代工制度迅速增加公司産品綜合加工能力、加強經銷商網絡建設以及資源整合等。

2015年1月，雅高礦業宣布建議更改公司名稱爲“雅高控股”，原因是公司計劃全面延伸業務模式，由上遊開采延伸至垂直一體化全産業鏈運營，同時表明集團目標是從礦業公司轉型爲擁有時尚家居品牌的消費類公司，兼維持上遊開采業務。

大興收購，爲實現垂直一體化全産業鏈運營

2015年4月，公司落實將股份簡稱改爲“雅高控股”，此舉或可視作公司邁向業務發展升級道路的一個新起點。自此後，雅高爲實現新目標開始不斷出擊，動作頻頻：

如上表所示，自2015年更名之後，雅高在收購方面便似一發不可收拾，動作之多看來頗教人咋舌，其中最爲重要的業務發展相關收購事項莫過于涉足現代物流、材料加工以及供應鏈融資；礦業方面則大興收購石灰岩礦場業務。

從公司近幾年樂此不疲的業務擴張舉動來看，雅高在自身經營運作方面的野心不可謂不大，但觀其上市至今的業績表現，似乎這賣力耕耘的結果與所期卻不甚相符。

爲擴張犧牲毛利率，盈利能力遭稀釋

說來也怪，翻看雅高初上市招股書，其在上市前兩年就處在連續虧損的狀態，2012年全年淨虧損仍有1942萬元（人民幣，下同），2013年上市後交出的第一份年報也仍錄得虧損40萬元。所幸2014年公司經營狀況表現良好，上市一年便扭虧爲盈淨賺1.02億元，但此後雅高整體盈利能力相當波動：

如上表所示，上市後雅高的整體經營業績表現出一種“迷之起伏”。除了2014年收益、毛利率及淨利潤均錄得可觀增長外，自2015年起公司純利又開始下跌，2016年更是再次由盈轉虧，毛利率也幾乎呈現震蕩式下跌。但從收益來看，2016年全年明明大增了逾2倍，2017年中期也暴漲4.7倍之多，奈何毛利率一舉跌破兩位數，純利亦倒退超五成，問題出在哪裏？

究其原因不過是，自集團開展貿易業産品業務後，2016年毛利率最高的大理石荒料銷售額大幅下降，毛利率較低的石化産品銷售額占比大增至近9成，導致雅高在2016年收益暴增情況下仍錄得毛利率及純利的大幅度倒退。2017年中績表現及原因與上述相若。

順勢而爲還是無奈之舉？

從公司這幾年交出的經營業務之成績單來看，爲了追求“垂直一體化全産業鏈運營”，雅高所付出的代價何其沈重！再回望雅高當前的局面，旁觀者自然不禁要尋思：從小而精到大而雜，通過犧牲毛利率及稀釋盈利能力以換取業務層級的擴張以及收益體量的增長真的值得嗎？筆者其實同意雄心需與實力相匹配的說法，只是不知對于雅高而言，現在這個階段到底算不算是“黎明前的黑暗”，若黎明終將到來，此時眼前黑上一黑倒是無甚所謂了。

至于此次再計劃收購建築服務相關的新業務，雅高還是在公告中作了解釋：公司在中期業績報告中已提到，將進一步擴展其現代物流、材料加工(包括大理石加工)及供應鏈金融業務，以發展商品貿易，從而提升盈利能力。鑒于此，董事認爲擬收購計劃是集團竭力鞏固及透過擴大整體範圍由石材開采延伸至建築服務的另一端，進一步拓展集團現有業務分部的可行商機。總之，前面已是鋪排了許久，無論後續是順勢而爲還是無奈之舉，看來雅高是打定了主意要把戲唱下去的，那便期待後話了。

截至30日收盤，雅高報0.75港元，全日微跌1.32%。

■ 作者：彭小留

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