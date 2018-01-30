【盈喜】茂業國際(00848-HK)料2017年淨利潤同比增92%-112%

茂業國際(00848-HK)公布，預計2017年年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將增加52,497萬元到63,497萬元，同比增加92%到112%。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期相比，將增加39,568萬元到42,668萬元，同比增加88%到95%。

業績預增的主要原因包括：(1)主營業務影響。報告期内，得益于公司積極推進新并購門店的整合工作，華南區及内蒙古維多利商業(集團)有限公司的收入及盈利能力同比出現較大幅度增長。(2)非經營性損益的影響。公司的參股公司重慶醫藥參與的重慶建峰化工股份有限公司以非公開發行股份購買重慶醫藥相關股東合計所持重慶醫藥96.59%股份的重大資産重組事項于報告期内實施完畢，确認投資收益後，導緻淨利潤增加。(3)因成都仁和春天百貨有限公司、成都青羊區仁和春天百貨有限公司于 2016年3月，維多利集團于2016年6月才開始納入公司合并報表範圍，故本報告期合并範圍内子公司涵蓋期間與去年同期合并涵蓋期間有所不同，本報告期涵蓋成都仁和春天百貨及成都青羊區仁和春天百貨1-2 月、維多利集團1-5月淨利潤，涵蓋期間更長。

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