歐股盤中─基本資源股領跌 泛歐 Stoxx 600下滑0.3%

受蘋果股價下跌拖累，週一美股自紀錄高點回落，抑制市場樂觀情緒，加上基本資源股表現不佳，週二 (30 日) 歐股早盤走跌，泛歐 Stoxx 600 指數下滑 0.3%。

中國傳出煤炭供應吃緊消息，基本資源股早盤平均下挫逾 1.5%。中國第二大產煤省份─山西省，已要求礦工縮短，甚至取消春節假期，以確保燃料供應充足，抑制飆漲的煤炭價格。

上述消息一出，英美資源集團 (Anglo American)、英國石油公司 Tullow Oil，以及礦業資源公司 BHP Billiton，股價皆走跌。

個股表現方面，瑞典現金管理公司 Loomis 營收表現低於預期，早盤股價重挫逾 8%。

風電業者 Siemens Gamesa 預估，2018 年印度市場銷售表現將趨穩，帶動股價上漲近 5%。

據《日經新聞》報導，由於歐洲、美國及中國等重點市場，2017 年底旺季業績不佳，蘋果公司已通知供應商，將 2018 年首季 iPhone X 產量目標砍半，減至 2,000 萬支。

消息一出，蘋果股價應聲走跌，週一收低 1.6%，美股也自紀錄高點回落。

投資人也密切關注，預計於倫敦時間週二上午 10 點發布的歐元區第 4 季國內生產毛額 (GDP)。