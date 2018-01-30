電動飛機還有多遠？波音加入飛機電池爭奪戰

在投資了電子和混合動力飛機初創公司 Zunum Aero 之後，波音旗下風險投資公司又宣布入股電池初創企業 Cuberg。此前有人預計，未來 15 年間，電動飛機市場的規模將超過 220 億美元。

美國飛機巨頭波音（Boeing）加入了全球高效電池爭奪戰。

周一，波音公司宣布，旗下風險投資公司 Boeing HorizonX Ventures 購入了少量電池初創企業 Cuberg 股權。

波音並未披露交易價格等更多細節。女發言人 Megan Hilfer 稱，Boeing HorizonX Ventures 的單筆投資額通常從幾百億美元到 1500 萬美元之間不等。

此前，這家隸屬波音的風投已經投資了一家名為 Zunum Aero 的電子和混合動力飛機初創公司。Zunum Aero 正努力在 2022 年前開始售賣混合動力飛機。

至於波音為何要入股新能源飛機初創企業，CNBC 援引 Cuberg 聯合創始人、首席執行官 Richard Wang 的話稱：

目前，電池的尺寸還是相當龐大的，所以無法適用於現有的商用飛機機型。必須要大幅改進，研發出新一代電池。

位於加州，誕生在加州伯克利大學的 Cuberg 正在研發組件更輕薄、易燃性更低的飛機用電池。他們希望在今年下半年開展測試。

燃油飛機產生的碳污染越來越引起國際社會的注意。大西洋雜誌文章稱，假設一個人從紐約到倫敦往返一次，其乘坐的航空燃油飛機所產生的溫室氣體排放量大約相當於一個家庭住宅供暖一年的排放量。

國際民用航空組織（The International Civil Aviation Organization ）預計，在 2050 年之前，飛機所產生的碳排放量將增長至三倍。

在此背景下，清潔燃料飛機引起了人們的重視。

相比於純電動飛機，混合動力飛機的技術發展步伐似乎更為迅速。去年 11 月底，歐洲工業巨頭羅爾斯 - 羅伊斯（Rolls-Royce）、空中巴士（Airbus）和德國西門子旗下電動飛機部門簽署合作協議，他們將合作開發一款混合動力測試機。

在經過全面的地面測試後，這款 E-Fan X 混合動力電動技術驗證機預計於 2020 年首飛。這將成為推動民用飛機混合電動推進技術發展的重要一步。

空中巴士公司此前公開推出了一款名為 E-Fan 的電池動力飛機，希望它能夠在未來 20 年間實現通勤功能。

電動飛機市場的激烈競爭涉及重大利益：預計未來 15 年間，電動飛機市場的規模會超過 220 億美元。

大西洋雜誌（The Atlantic）稱，未來 20 年內，人們很可能買到一張能搭載 100 位乘客的電動飛機機票。

『新聞來源／華爾街見聞』