紅色超級藍月 1/31月全食全程可見

明天 1 月 31 日晚間 7 點 48 分到晚間 11 點 12 分，天象將有一場全程可見的精彩月全食！尤其這次的月全食，同時也是超級滿月，還是 2018 年第 1 個藍月，屬於五星級天象的「紅色超級藍月」。(林麗玉報導)

台北市立天文教育館表示，臺灣地區上次看到月全食已經是 3 年前，這次全程可見的月全食，已有 6 年未見，而且適逢「藍月」又是「超級滿月」，非常難得。

31 日的月全食，月亮會在傍晚 5 點 24 分升起，18:50 半影食始，19:48 初虧，20:51 食既，21:30 食甚，22:08 生光，23:12 復圓，2 月 1 日 0:10 半影食終。歷時共約 5 小時 20 分，其中從食既至生光的 1 小時 17 分鐘全食階段，月面整個呈現紅色。

月全食是所有壯觀天象中，最容易觀察，只要藉雙眼即可觀察，或以一般攝影器材就可拍攝。

天文館表示，今年 1 月和 3 月各有 2 次滿月（1/2、1/31 與 3/2、3/31），1/31 和 3/31 為俗稱的「藍月」，2 月為沒有滿月的「黑月」。這次月全食恰逢今年的第一次藍月，相當難得。天文館也將推出一系列活動，也會在 網路即時影像轉播，31 日 19:00-23:15 也開放天文館第二觀測室，讓民眾觀察月全食。

(照片引用自台北市立天文教育館)