各國政府憂心加密貨幣 會成為「下一個瑞士銀行帳戶」

世界各國政府擔心，加密貨幣可能成為避稅天堂。不過實情是，已經有許多人在這麼做。

據《彭博》報導，以 LDJ Capital 創辦人兼主席 David Drake 為例，他在紐約的家族理財室，擁有逾 1000 萬美元的加密貨幣及區塊鏈投資。他正將電子貨幣當成離岸帳戶使用，幫助他合法地存放海外企業利潤，並減少美國稅收。

包括英國首相梅伊 (Theresa May)、印度總理莫迪 (Narendra Modi)，都擔心虛擬貨幣讓資金流往海外。美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 則呼籲，全球最大的 20 個經濟體應共同努力，不讓加密貨幣成為「下一個瑞士銀行帳戶」。

Drake 在 25 家上市和非上市公司的董事會中任職，他認為，加密貨幣需要一個規範結構，但不能夠扼殺整個產業。

根據華盛頓智庫 Foundation for Defense of Democracies 一項為期 3 年的研究，最早利用加密貨幣避稅的是罪犯，而且他們的參與正穩定上升，而 Drake 這種參與者也開始加入，他認為自己遵循美國法律，披露他公司的持有量。Drake 指出，加強監管其實有助加密貨幣的合法化。

如今，在美國及歐洲加強監管傳統銀行之下，銀行必須執行許多「了解你的客戶」及反洗錢規定的措施，迫使離岸金融帳戶披露客戶訊息。同時間，也讓需要避稅、藏錢的需求擴大。

加密貨幣交易平台雖然已受到許多監管，但執法並不一致，特別在美國之外。有些加密貨幣的特色，更在其難以追蹤。

總部在紐約，向投資人提供 ZCash 的公司 Grayscale Investments 指出，全球離岸約有 10 兆美元資產。公司的 Matthew Beck 表示，隱私成為一個不斷減少的資源，人們願意為此付款。

不過 Beck 相信，政府的監管仍是必要的，這個生態體系若缺乏管理也難有發展。

Foundation for Defense of Democracies 指出，在歐洲，利用比特幣特性進行非法洗錢所占的比例最高，亞洲雖然交易量最大，但做為洗錢的比例非常小。

Drake 認為，監管方式中，需要能區分出合法與非法活動，任何規定應該要能保障國家稅收之外，也能允許加密貨幣的創新與繁榮。

