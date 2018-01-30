【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美股電子盤大幅下跌影響之下，使得台股重挫超過百點，終場加權指數下跌 145.03 點，一舉跌破 11200 點大關以及 11100 點大關，成交量能維持在千億元水準之上，而外資在現貨部分賣超 26.46 億，合計三大法人現貨淨賣超 46.07 億。

《國際金融市場焦點分析》

由於滬深兩市在週一轉向重跌，尤其是上證指數早盤還曾來到波段新高 3587.03 點，但白馬類股隨後一路下滑，連帶造成中國 A50 期貨出現長黑下挫 457.5 點作收，完全打壞了這一波的強漲格局，由於中國政府監管政策持續及農曆年節將近可能帶來獲利了結賣壓；另外，全球公債市場又遇拋售潮，使得美 10 年債殖利率升至 2.7% 關卡，歐美公債期貨價格再探新低。

《國際商品市場焦點分析》

貝克休斯的報告顯示，上週美國活躍的油田鑽井數量比前一週增加 12 個，同時市場預期 EIA 周三的報告將顯示美國庫存為近 10 週來首度回升，油價因此於高檔面臨獲利了結賣壓，美元回穩及股市下跌也加重跌勢，兩油期貨價格收盤雙雙下跌；美國大平原天氣持續偏向乾燥，降雪不足使得冬眠中的冬麥遭受寒害侵襲，小麥期貨價格受到激勵再度收高。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證