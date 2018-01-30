〈夏普擬重返PC〉郭董牌補上筆電產品 大中小面板齊攻眼球商機

鴻海 (2317-TW) 雖以代工為主，但是有了生產技術，切入自有品牌本來就是正常發展，放眼鴻海集團旗下目前自有品牌產品，包括了手機、電視，在消費性電子領域就獨缺筆電，如果夏普 (6753-JP) 確定購買東芝 PC 部門，也顯示鴻海切入品牌產品，從大中小面板齊攻，大搶眼球商機，未來郭董牌也將從原本只做代工的幕後，正式轉向幕前。

InFocus 從 2013 年起，就開始與鴻海合作，當時先推出 40 吋液晶顯示器等消費電子商品，並在中國與其他亞洲地區，包括台灣、印度等地，銷售智慧手機，也因為 InFocus 智慧型手機的設計、生產及銷售，幾乎都是由鴻海富智康負責，因此也被外界暱稱為郭董牌。

儘管郭董一直宣示不會做品牌，不過從鴻海在 2016 年參股夏普後，郭台銘還派了集團副總裁戴正吳親自出任入股夏普後的首任社長，其實也正式宣告鴻海啟動自有品牌之路。

夏普社長戴正吳也曾指出，夏普和 Panasonic、SONY 相比較，雖然有廣範圍家電產品，但產品陣容不足，因此吃下東芝 PC 部門，對夏普跟鴻海發展都有利。

產業人士分析，雖然筆電市場已進入成長瓶頸，但是相對智慧型手機，消費者更沒有所謂的品牌忠誠度，加上日系品牌就是給人品質高的印象，所以鴻海藉此進入筆電市場，也不至於會跟客戶互有扞格，反倒是可以讓自有品牌產品更加完整。