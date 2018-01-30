【盈喜】馬鋼(00323-HK)料去年多賺237%

馬鞍山鋼鐵股份(00323-HK)公布，預計2017年12月31日止年度歸屬上市公司股東的淨利潤41.4億元(人民幣.下同)，較2016年度增加29.11億元，按年大增236.9%。

公司指淨利潤原因包括2017年中國經濟穩中向好，主要用鋼行業增長好於預期。同時，國家穩步推進供給側結構性改革，著力化解鋼鐵過剩産能，全面取締「地條鋼」，鋼鐵企業經營環境明顯好轉。

公司以「堅定不移深化改革、堅持不懈做强品牌」為工作主題，持續追求卓越績效，通過深入實施精益采購，持續深化服務+技術型營銷，抓牢市場機遇；通過强化産銷銜接，優化産綫分工，實現精益製造；通過持續開展對標工作，繼續挖掘內部降本空間。全年生産穩定高效，系統經濟運行，經營業績同比大幅提升。

2017年，公司歸屬於上市公司股東的非經營性損益約為1.99億元人民幣 ，主要系企業收到的與日常生産經營活動相關的政府補助、處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的交易性金融資産取得的投資收益以及處置非流動資産損失等影響所致。





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